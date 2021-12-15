За словами Шмигаля, прогнози щодо нестачі ресурсу не виправдалися.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що в Україні достатньо газу та вугілля для проходження опалювального сезону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час засідання уряду.

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"До початку опалювального сезону "Нафтогаз" закачав 18,6 млрд куб.м газу. Середній же показник, з яким починали опалювальні сезони в 2011-2019 роках, був 17,9 млрд куб.м. станом на середину грудня у нас в газосховищах понад 15 млрд куб. м газу. Цього абсолютно достатньо, щоб забезпечити блакитним паливом і людей, і комунальні установи, і промислових споживачів", - пояснив прем'єр.

Шмигаль додав, що, крім того, не виправдалися песимістичні прогнози щодо дефіциту вугілля вже в грудні.

"Типові страшилки виявилися фейком. За даними Міністерства енергетики, в грудні в цілому очікується близько 2 млн тонн поставок українського та імпортного вугілля. У той же час заплановане споживання очікується на рівні 1,7 млн тонн", - сказав глава уряду.

За його словами, також доручено збільшити видобуток вугілля на українських державних шахтах.

Ситуація із запасами газу:

Згідно з даними "Укртрансгазу", закачування в газові сховища припинено з 4 жовтня 2021 року. Компанія мала намір відновити заповнення ПСГ за умови нормалізації погодних умов, але станом на сьогодні закачування не відновлено.

До початку опалювального сезону 2021-2022 років в підземних сховищах газу України було накопичено 19 млрд куб. м. Раніше в "Нафтогазі" заявляли, що запасів газу в підземних сховищах в таких обсягах вистачить для стабільного проходження країною опалювального сезону, навіть за умови ймовірних додаткових потреб теплових електростанцій, які зіткнулися з проблемою недостатніх запасів вугілля на складах.

Запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) на 13 листопада склали 17,45 млрд кубометрів, що майже на 37% менше торішніх показників.

Запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) на 20 листопада склали 16,91 млрд кубометрів, що майже на 37,7% менше торішніх показників.

Запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) станом на 11 грудня склали 15,47 млрд куб.м з максимальної ємності 31 млрд куб. м. за добу відбирається приблизно 60-70 млн куб. м газу. При цьому закачування не відбувається.

Автор: Ганна Бредіхіна