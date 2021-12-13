Запаси в українських газосховищах за тиждень скоротилися на 3% - до 15,47 млрд куб.м.

Запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) на 11 грудня становили 15,47 млрд кубометрів із максимальної ємності 31 млрд куб. м.

Про це повідомляється на сайті державної компанії "Оператор ГТС України".

Отже, за тиждень запаси газу скоротилися на 3%, або на 470 млн куб. м.

Відбір газу зі сховищ здійснюється в обсязі приблизно 60-70 млн кубометрів на добу. При цьому закачування не відбувається.

Зараз українські газові сховища заповнені на 49,9%.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними "Укртрансгазу", закачування в газові сховища припинено з 4 жовтня. Компанія мала намір відновити заповнення ПСГ за умови нормалізації погодних умов, але станом на сьогодні закачування не відновлено.

Читайте такожЗапаси газу в українських сховищах зменшуютьсяДо початку опалювального сезону 2021-2022 років в підземних газових сховищах України було накопичено 19 млрд куб. м.

Раніше в "Нафтогазі" заявляли, що запасів газу в підземних сховищах у таких обсягах вистачить для стабільного проходження країною опалювального сезону, навіть за умови ймовірних додаткових потреб теплових електростанцій, які зіткнулися з проблемою недостатніх запасів вугілля на складах.

13 грудня 2020 року запаси газу в підземних сховищах України становили 25,2 млрд кубометрів.

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Автор: Ганна Бредіхіна