Україні не вистачає ще близько 750 мільйонів доларів для того, щоб закрити питання закупівлі газу. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами.
"На сьогодні ми розуміємо, що нам не вистачає приблизно 750 мільйонів доларів із 2 мільярдів доларів, про які ми говорили. По газу - щойно президентка Урсула (голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн - УНІАН) сказала, що нам ще нададуть близько 127 мільйонів євро підтримки", - сказав він.
Зеленський додав, що наступного тижня він проведе з цього питання розмову з лідерами країн, які підтримують українську енергетику.
"Я хочу подякувати кожній країні, кожному лідеру, які вже допомагають. Найбільш змістовні домовленості в нас із Норвегією, і ми працюємо над деталями з іншими європейськими країнами", - заявив президент України.
Україна зібрала більшу частину фінансування на імпорт газу
Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що наша країна вже зібрала 70% фінансування для імпорту газу з метою проходження опалювального сезону. Він зазначив, що є розуміння, як акумулювати необхідну суму.
Президент говорив, що міністри закордонних справ та енергетики мають забезпечити повну реалізацію домовленостей України з Німеччиною, Норвегією, Італією, Нідерландами та Єврокомісією щодо фінансування та постачання необхідного обладнання для генерації електрики.