Зеленський зазначив, що Європа надасть Україні 127 мільйонів євро підтримки.

Україні не вистачає ще близько 750 мільйонів доларів для того, щоб закрити питання закупівлі газу. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами.

"На сьогодні ми розуміємо, що нам не вистачає приблизно 750 мільйонів доларів із 2 мільярдів доларів, про які ми говорили. По газу - щойно президентка Урсула (голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн - УНІАН) сказала, що нам ще нададуть близько 127 мільйонів євро підтримки", - сказав він.

Зеленський додав, що наступного тижня він проведе з цього питання розмову з лідерами країн, які підтримують українську енергетику.

"Я хочу подякувати кожній країні, кожному лідеру, які вже допомагають. Найбільш змістовні домовленості в нас із Норвегією, і ми працюємо над деталями з іншими європейськими країнами", - заявив президент України.

Україна зібрала більшу частину фінансування на імпорт газу

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що наша країна вже зібрала 70% фінансування для імпорту газу з метою проходження опалювального сезону. Він зазначив, що є розуміння, як акумулювати необхідну суму.

Президент говорив, що міністри закордонних справ та енергетики мають забезпечити повну реалізацію домовленостей України з Німеччиною, Норвегією, Італією, Нідерландами та Єврокомісією щодо фінансування та постачання необхідного обладнання для генерації електрики.

