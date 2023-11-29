Трансбалканський газопровід може зʼєднати газові ринки Східної, Центральної та Південної Європи.

Оператор газотранспортної системи України (ОГТСУ) запропонував створити гарантовану потужність для роботи Трансбалканського газопроводу у реверсному режимі, щоб поєднати газові ринки Південної з ринками Східної та Центральної Європи. Це дозволить задовільнити попит у Центрально-Східній Європі та дасть можливість зберігати блакитне паливо в українських сховищах, повідомляє прес-служба ОГТСУ.

"Оцінка ринкового попиту, спільно проведена операторами ГТС України, Румунії та Молдови, показала потребу у 20 млн куб. м для транспортування Трансбалканським маршрутом до українських підземних газових сховищ. Трансбалканський коридор може задовольнити попит замовників, які планують транспортувати газ із Балканського напряму до споживачів Східної та Центральної Європи, а також надати можливість зберігати газ в українських ПСГ", - зазначив генеральний директор ОГТСУ Дмитро Липпа під час зустрічі у Софії з операторами газових мереж Болгарії, Греції, Словаччини, Румунії та Угорщини.

Оператор ГТС звернув увагу на потребу розширити потужності болгарської та румунської газотранспортної системи, адже пропускна здатність саме болгарської ГТС є критичною точкою для забезпечення додаткового потоку.

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Завдяки наявній інфраструктурі, Трансбалканський газопровід вже частково працює в реверсі: в 2023 році цим маршрутом прокачано понад 0,5 млрд куб. м природного газу.

Трансбалканський газопровід

Трансбалканський газопровід - це газопровід, який проходить територією України, Молдови, Румунії, Болгарії та Туреччини. Після розпаду СРСР газопровід використовувався для постачання газу з Росії до Туреччини та інших країн регіону.

Питання з газом у Європі

У червні 2023 року повідомлялося про те, що у зв'язку з тим, що Європа швидко заповнює свої доступні сховища газу, країни шукають все більше і більше потужностей напередодні зими.

Про те що європейські компанії закачують газ в українські сховища стало відомо в серпні. Як повідомили тоді в прес-службі НАК "Нафтогаз України", своє блакитне паливо іноземні трейдери можуть зберігати в Україні без розмитнення впродовж 3 років та безперешкодно реекспортувати до газосховищ в інші країни.

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