За словами керівників енергетичних компаній, оскільки швидкого розв'язання проблеми немає, напруга триватиме до 2025 року.

Припинення поставок російського природного газу до Європи призведе до швидшого виснаження запасів при зниженні температури в найближчі місяці та ще більше ускладнить процес підготовки до наступних опалювальних сезонів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як пише видання, за словами керівників енергетичних компаній, оскільки швидкого розв'язання проблеми немає, напруга триватиме як мінімум до 2025 року.

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"Наступної зими у Європи можуть виникнути ще більш серйозні проблеми. Можливо, наступного літа країни не зможуть заповнити сховища так, як нам вдалося зробити цього року", — сказав Нієк ден Холландер, комерційний директор німецького енергетичного гіганта Uniper se.

Як пише видання, Європу охопила найгірша енергетична криза за останні 50 років, оскільки Росія скорочує поставки у відповідь на санкції, введені у зв'язку з її вторгненням в Україну. При різкому зростанні цін тиск посилило кризу вартості життя і поставило економіку на грань рецесії.

"Якщо кінцева мета Кремля полягає в тому, щоб повністю позбавити Центральну Європу поставок російського газу, то транзит через Україну, безумовно, знаходиться під загрозою", — сказала Лаура Пейдж, старший аналітик по СПГ в компанії Kpler, що займається збором енергетичних даних.

Ситуація з газом:

31 серпня "Газпром" призупинив постачання газу в Європу по "Північному потоку-1". У компанії заявив, що на частинах трубопровідного компресора були виявлені витоки масла, і обладнання довелося відключити до усунення витоку.

Своєю чергою Siemens Energy, яка зазвичай обслуговує турбіни Nord Stream 1, заявила, що такий витік не повинен зупиняти роботу трубопроводу.

2 вересня російська газова компанія "Газпром" оголосила про повну зупинку прокачування газу по трубопроводу "Північний потік-1" на невизначений термін. 3 вересня Білий дім відреагував на повну зупинку "Північного потоку".

На тлі зупинки російського газопроводу "Північний потік" спотова ціна газу в Європі вранці 5 вересня підскочила на 30% майже до 2900 доларів за тисячу кубометрів.

6 вересня президент Франції Еммануель Макрон підтримав запропоновані Єврокомісією варіанти обмеження ціни на російський газ.

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