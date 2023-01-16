Гендиректор компанії нагадав, що наразі в Україні спостерігається значний дефіцит в генерації.

Станом на 16 січня у Києві ситуація із електроенергією залишається складною. Через це сьогодні світло відключали в усіх сірих зонах графіка.

Про це повідомив генеральний директор енергетичної компанії YASNO Сергій Коваленка. Він пояснив, що ці обмеження є єдиною можливістю не зробити все ще гірше.

"Сьогодні на Київ мали 974 МВт з необхідних 1600. Ішли на межі графіку, відключали в усіх сірих зонах. Ситуація продовжує бути складною і обмеження зараз - це єдина можливість не зробити все ще гірше", - зазначив Коваленко.

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Він нагадав, що наразі в Україні спостерігається значний дефіцит в генерації. На початку 2022 року структура генерації мала такий вигляд:

атомні електростанції - 55%;

ТЕС та ТЕЦ - 29%;

гідроелектростанції - 7%;

відновлювальні джерела (сонячні, вітрові та інші електростанції) - 9%.

За словами Коваленка, атомні електростанції, які є основним джерелом і виробляють великі обсяги електроенергії, є негнучкими і не можуть швидко реагувати на зміни у попиті. Наразі атомна генерація працює не повною мірою оскільки ЗАЕС не віддає електроенергію в мережу. Якимось чином компенсувати це неможливо.

Зазвичай для швидкого балансування генерації та споживання використовується теплова генерація, але зараз пошкоджені і ТЕС. Зараз енергетики намагаються використовувати гідроелектростанції, однак вони потребують часу на відновлення.

"Тобто коли кажемо, що ситуація вкрай нестандартна, так і є. Енергосистема по всій Україні єдина. Це означає, що якщо, припустімо, не працює декілька блоків електростанції на заході країни, то обмеження стосуватимуться однаково і Львівщини, і Одещини, і Черкащини. І світло-сірі зони графіку зараз найшвидше означають відключення", - підсумував Коваленко.

Ситуація в енергетиці

Як повідомляв УНІАН, 14 січня російські окупанти завдали по території України 57 ракетних і 3 авіаційних удари. У ДТЕК заявили, що російські окупанти влучили у турбінне відділення енергоблоку однієї з ТЕС, через що вони припинили або знизили вироблення електроенергії, і в енергосистемі збільшився дефіцит. Це змусило знизити ліміти споживання, пропорційно для всіх областей.

У ДТЕК пояснили, що закінчення опалювального сезону не призведе до суттєвого покращення ситуації з відключеннями електроенергії в Україні.

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