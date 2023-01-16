Триває відновлення енергосистеми після 12-го масованого ракетного удару Росії 14 січня.

Дефіцит електроенергії в енергосистемі України суттєво зріс, у кількох областях застосовано аварійні відключення.

Як повідомляє прес-служба НЕК "Укренерго", станом на 11:00 триває відновлення енергосистеми після 12-го масованого ракетного удару ворога 14 січня.

"Дефіцит в енергосистемі суттєво зріс. Це пов’язано зі зменшенням виробництва електроенергії через ракетні обстріли електростанцій. Також на це накладається збільшення споживання, пов’язане з початком робочого тижня", - йдеться у повідомленні.

В компанії розповіли, що до обленерго доведено зменшені ліміти споживання на всю добу. Через їх перевищення вже з 9-ї години введено аварійні відключення у чотирьох областях, а з 10-ї – у п’яти областях України. Також можливі застосування аварійних відключень і в інших регіонах.

Ситуацію ускладнюють погодні умови (рвучкий вітер, обледеніння проводів), в центральному регіоні є відключення через пошкодження у розподільчих електромережах.

"Укренерго" для уточнення щодо ситуації в конкретній області або місті рекомендує заходити на сайт місцевого оператора розподільчих мереж (обленерго).

Нова атака РФ і відключення світла в Україні - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, 14 січня російські окупанти завдали по території України 57 ракетних і 3 авіаційних удари. Для ракетних ударів по Києву та іншим населеним пунктам РФ застосувала зенітні керовані ракети С-300 /С-400. Також російські окупанти здійснили 41 пуск крилатих ракет повітряного і морського базування та керованих авіаційних ракет, які є високоточною зброєю.

Українські захисники знищили 26 ракет, однак деякі потрапили в тому числі в об'єкти енергетики.

В результаті удару РФ пошкодила обладнання ТЕС, через що вони припинили або знизили вироблення електроенергії, і в енергосистемі збільшився дефіцит. Це змусило дещо знизити ліміти споживання, пропорційно для всіх областей.