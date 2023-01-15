В "Укренерго" попередили, що через вчорашню ракетну атаку знизили ліміти споживання електроенергії, тому час відключень може збільшитись.

"Укренерго" знизило ліміти споживання електроенергії по всій Україні через вчорашню ракетну атаку Росії.

Про це повідомляє прес-служба компанії. Зазначається, що станом на 11:00 енергетична інфраструктура відновлюється після 12-го ракетного удару Росії, тривають ремонтні роботи на всіх пошкоджених обстрілами об’єктах.

"Вчора ворог намагався прицільно бити по блоках теплових електростанцій (ТЕС). Через пошкодження обладнання вони припинили або знизили виробіток електроенергії, і в енергосистемі збільшився дефіцит. Це змусило дещо знизити ліміти споживання, пропорційно для всіх областей", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Зазначається, що обмеження діють протягом всієї доби. При їх перевищенні будуть застосовані аварійні відключення.

"Отже, для споживачів терміни відключень можуть збільшитись", - повідомила прес-служба.

У компанії рекомендують для уточнення ситуації по конкретній області або місту заходити на сайти місцевого оператора розподільчих мереж (обленерго).

Ситуація з відключеннями електроенергії

У компанії ДТЕК сьогодні, 15 січня, зазначили, що через вчорашній ворожий ракетний обстріл об'єктів енергетичної інфраструктури в Україні будуть застосовувати не лише планові, а й аварійні відключення електроенергії, які будуть тривати не один день.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, 14 січня російські окупанти завдали по території України 57 ракетних та 3 авіаційних удари. Для завдання ракетних ударів по столиці та інших населених пунктах України ворог застосував зенітні керовані ракети С-300/С-400. Також російські окупанти здійснили 41 пуск крилатих ракет повітряного і морського базування та керованих авіаційних ракет, які є високоточною зброєю.

26 ракет знищили наші захисники, проте деякі влучили в тому числі в об'єкти енергетики.

Вас також можуть зацікавити новини: