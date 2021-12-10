Глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко зазначив, що компанія намагається розв'язати системну проблему збитковості компанії.

Група компаній "Нафтогаз України" отримала 4,37 млрд грн чистого збитку за 9 місяців 2021 року проти 17 млрд грн збитку за аналогічний період минулого року.

Про це повідомили в прес-службі НАК "Нафтогаз України", посилаючись на дані консолідованої фінансової звітності, яка містить результати діяльності НАК як окремої юридичної особи та всіх підприємств, які контролюються компанією.

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За даними звітності, чистий збиток у першому кварталі 2021 року склав 10,15 млрд грн, а в другому, після зміни керівника компанії, - вже був чистий прибуток у сумі 8,5 млрд грн.

"Системну проблему збитковості національної компанії ми зараз намагаємося вирішувати", - цитує прес-служба голову правління "Нафтогазу" Юрія Вітренка.

"Нафтогаз" і кадрові перестановки:

28 квітня Кабінет Міністрів припинив повноваження членів наглядової ради Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", а також голови правління Андрія Коболєва і призначив замість нього на цю посаду Юрія Вітренка.

Підставою для прийняття цього рішення стали результати діяльності компанії за 2020 рік. За підсумками минулого року "Нафтогаз" отримав 19 млрд грн чистого збитку, тоді як фінпланом передбачався прибуток у розмірі 11,5 млрд грн.

У травні новопризначений голова правління НАК Юрій Вітренко заявив, що зробить компанію прибутковою внаслідок нарощування власного видобутку газу і підвищення ефективності управління нею.

Група компаній "Нафтогаз" за шість місяців 2021 року отримала 1,7 млрд грн чистого збитку проти в 11,5 млрд грн збитків за аналогічний період минулого року.

За другий квартал 2021 року компанія отримала чистий прибуток у розмірі 8,5 млрд грн проти 14,7 млрд грн чистого збитку за аналогічний період попереднього року.

Автор: Ганна Бредіхіна