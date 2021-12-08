Коболєв нагадав, що на підвищення тарифів українська влада погодилася, підписавши в листопаді меморандум з МВФ.

Тариф на газ для населення з 1 травня 2022 року, коли завершить свою дію фіксований річний тариф на газ, має бути встановлений відповідно до комерційного рівня, а значить підвищений.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав екс-глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв під час панельної дискусії "Як Україні пройти енергетичну кризу і до чого готуватися в майбутньому?"

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"Тариф-2022 має бути встановлений за комерційним прогнозом на наступний рік. Тобто це означатиме підвищення тарифу. І це те, на що влада погодилася в останньому меморандумі з МВФ", - сказав він.

При цьому Коболєв вважає, що в наступному році зростання тарифів можна буде покрити тільки за рахунок субсидій.

"Говорити треба не про сам тариф, а про те, як нівелювати його вартість для соціально незахищених верств населення. Наприклад, за допомогою субсидій. А на це необхідні гроші. Чи будуть вони? Питання відкрите", - вважає колишній глава "Нафтогазу".

Stand-by для України:

8 листопада 2021 року Україна і МВФ підписали новий меморандум за результатами перегляду чинної програми stand-by.

Згідно з документом, українська влада зобов'язалася не вводити обмеження цін на газ, що поставляється домогосподарствам, і при цьому забезпечити захист незахищених верств населення шляхом надання субсидій на оплату ЖКП.

Для побутових споживачів у нашій країні з 1 травня 2021 року по 30 Квітня 2022 року діє Літня пропозиція ціни газу від 7,96 до 13,5 грн за кубометр, а для підприємств теплокомуненерго "Нафтогаз" пропонує трирічні контракти за ціною 7,42 грн за кубометр на перший рік.

При цьому ринкові ціни на газ в Україні зараз досягають 40 грн за куб. м.

Автор: Ганна Бредіхіна