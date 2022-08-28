З наступного тижня розпочнеться збір підписів за ініціативу.

На сьомому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну комітет обраних представників правих партій і представників бізнесу Швейцарії розпочав публічну кампанію під гаслом "Електрика для всіх і завжди".

Про це повідомляє Le Temps.

Мета компанії - зняти заборону на будівництво нових атомних електростанцій.

Відео дня:

Учасники ініціативи пропонують включити до Конституції Швейцарії Положення про те, що"Дозволяється будь-яка форма виробництва кліматично безпечної електроенергії".

З наступного тижня розпочнеться збір підписів за ініціативу.

Відмова Швейцарії від ядерної енергетики:

Рішення Швейцарії відмовитися від ядерної енергетики було підтримано на референдумі 2017 року.

У 2019 році Швейцарія вивела з експлуатації Мюленберзьку АЕС після 47 років роботи в рамках процесу відмови від атомної енергії.

Але через залежність від російського газу і французької атомної енергетики Швейцарія готується до дефіциту блакитного палива та електроенергії цієї зими.

Війна в Україні та позиція Швейцарії:

3 серпня Швейцарія приєдналася до санкцій ЄС проти Росії.

10 серпня 2022 року Швейцарія заявила про те, що готова представляти інтереси вивезених до РФ українців.

11 серпня Росія відмовила Швейцарії у праві представляти українців у РФ.

15 серпня Швейцарія посилила видачу посібників біженцям з України.

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