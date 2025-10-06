За словами мера Харкова, росіяни знищили дві трансформаторні підстанції, які живили місто.

Через ворожі атаки по енергетичних об’єктах прийдешня зима може бути найважчою для Харкова за всі роки повномасштабної війни. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його інформацією, останніми днями внаслідок ворожих атак знищено дві трансформаторні підстанції, які живили Харків.

"Це серйозний удар по потужностях АТ "Харківобленерго". І, дивлячись на динаміку атак, уже зрозуміло, що прийдешня зима буде найважчою для Харкова за всі роки війни", - підкреслив мер.

Відео дня

Разом з тим він зауважив, що завдяки цілодобовій роботі енергетиків та комунальних служб Харкова електропостачання вдається відновлювати. Так, за його даними, якщо ще вночі без електроенергії залишалися близько 22 тис. абонентів, то вже зараз – близько 3,5 тис.

"Є можливості міста, є ресурси "Обленерго", є потужності загальної енергосистеми країни – але вони обмежені. І треба дивитися правді в очі: Росія не припинить спроб терору, вона намагатиметься й далі позбавити наших людей життя, занурити їх у холод і темряву. І будь-якої миті може статися новий удар по критичній інфраструктурі, який за секунди здатен зруйнувати те, що ми створювали й відновлювали місяцями. І такі ситуації, на жаль, уже траплялися не один раз у минулому і трапляються зараз. Тому треба завжди бути готовими до всього", - зазначив Терехов.

Він додав, що після чергових ударів у місті щоразу ремонтують котельні, лагодять тепломережі, водогін, відновлюють генерацію.

"І будемо робити це знову й знову – стільки, скільки буде потрібно, аби в оселях харків’ян було світло, тепло і вода, аби Харків жив, працював і залишався сильним", - наголосив Терехов.

Ворожі атаки на енергетичну інфраструктури України

Напередодні опалювального сезону Росія посилила ворожі атаки на енергетичну інфраструктури України.

Так, ворог періодично атакує енергетичні об’єкти у Сумській та Чернігівській областях. Зокрема, у Чернігові світло у помешканнях містян з’являється за графіком, також застосовуються аварійні відключення.

Також складна ситуація з енергопостачанням у місті Шостка на Сумщині. Жителів попередили про тимчасове припинення електропостачання у зв'язку з проведенням робіт з ліквідації наслідків удару РФ.

Внаслідок ворожої атаки в ніч на 5 жовтня в Запоріжжі було пошкоджено обладнання, що призвело до вимкнень електроенергії жителям обласного центру та Запорізького району.

Вас також можуть зацікавити новини: