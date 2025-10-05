В кількох областях ситуація з енергопостачанням залишається складною.

В ніч на 5 жовтня Російська Федерація завдала ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Внаслідок атаки пошкоджено обладнання АТ "Запоріжжяобленерго", через що жителі обласного центра та Запорізького району залишилися без світла.

Про це повідомило Міністерство енергетики України.

Зазначається, що складною залишається ситуація у Сумській та Чернігівській областях.

"Ворог знову атакував Чернігівщину. Тут продовжують діяти графіки погодинного відключення світла. Енергетики працюють над тим, щоб зменшити обмеження. Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи, аби якнайшвидше повернути електропостачання", - зазначили в Міненерго.

Удар РФ по Україні 5 жовтня - головні новини

Цієї ночі Україна знову була під російською комбінованою атакою. Було випущено більше ніж 50 ракет і близько 500 ударних дронів. Ворог завдав удари крилатими ракетами, "Шахедами" і в тому числі "Кинджалами".

Під ударами були Львівська, Івано-Франківська, Запорізька, Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Одеська, Кіровоградська області.

Відомо, що близько 10 людей постраждали через атаку. На жаль, пʼятеро загинуло.

Росіяни знову били по нашій інфраструктурі, по всьому, що забезпечує нормальне життя для людей.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що "потрібно більше захисту, швидша реалізація всіх оборонних домовленостей, особливо щодо ППО, щоб позбавити сенсу цей повітряний терор".

