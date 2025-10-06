Відключення світла стали результатом російського удару.

Мешканців Шостки попередили про вимушений блекаут. Енергетики проводять відновлювальні роботи після удару Російської Федерації.

"У Шостці відбудеться тимчасове припинення електропостачання у зв'язку з проведенням робіт з ліквідації наслідків військової агресії Росії", - ідеться в повідомленні "Сумиобленерго".

Зазначається, що можливі повторні відключення світла.

"Це вимушений крок, адже енергетики працюють над комплексним рішенням, яке дасть змогу забезпечити електроенергією всіх споживачів, що наразі залишаються без електроенергії", - вказали енергетики.

Зі свого боку очільник Сумської ОВА Олег Григоров зазначив, що всі служби працюють у посиленому режимі, щоб повернути світло та газ у будинки.

"На ранок значна частина споживачів уже під'єднана до мережі, з газом уже понад 50% будинків. Роботи тривають. Енергетики та газівники працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити стабільне забезпечення громади", - зазначено в повідомленні.

При цьому він вказав, що вже близько 80% мобільного покриття працює стабільно.

"Усі пункти незламності працюють і забезпечені енергонезалежним інтернетом", - додав Григоров.

Водночас в "Укренерго" повідомили, що ситуація в Шостці та частині Сумської області залишається складною.

Удар Росії по Шостці - головні новини

Шостка в Сумській області вже не вперше опиняється під ударом російської окупаційної армії. Так, 4 жовтня росіяни завдали подвійного удару по залізничному вокзалу в місті Шостка.

Крім того, без електро- та газопостачання залишилися тисячі споживачів міста та району.

