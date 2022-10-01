Він зазначив, що в Європі наявні усі необхідні інфраструктурні рішення для того, щоб взимку ніхто не замерз.

Сьогодні Європа, в тому числі Угорщина і Сербія, переживуть цю зиму навіть, якщо росіяни зупинять газ повністю.

Таку думку висловив радник міністра енергетики України Олександр Харченко під час інформаційного телемарафону.

"Сьогодні Європа в цілому, в тому числі і Угорщина і Сербія, переживуть цю зиму навіть, якщо росіяни зупинять газ повністю", - розповів він.

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Він зазначив, що країни Європи підтримують одне одну. Ті, хто мають кращі запаси, ті хто мають більшу можливість зберігати газ максимально заповнюють сховища.

"Я впевнений, що всі необхідні інфраструктурні і технічні рішення для того, щоб ніхто взимку не замерз, вони вже наявні, побудовані", - додав Харченко.

Газова криза: що треба знати

Як повідомляв УНІАН, 22 червня голова Міжнародного енергетичного агентства (ІЕА) Фатіх Бірол порадив Європі терміново готуватися до того, що Росія взимку може повністю перекрити постачання газу.

31 серпня "Газпром" призупинив постачання газу в Європу по "Північному потоку-1". У компанії заявили, що на частинах трубопровідного компресора були виявлені витоки масла, і обладнання довелося відключити до усунення витоку.

Своєю чергою Siemens Energy, яка зазвичай обслуговує турбіни Nord Stream 1, заявила, що такий витік не повинен зупиняти роботу трубопроводу.

Увечері 2 вересня російська газова компанія "Газпром" оголосила про повну зупинку прокачування газу по трубопроводу "Північний потік" на невизначений термін.

26 вересня компанія-оператор Nord Stream заявила про те, що пропускна здатність в обох нитках газопроводу "Північний потік" впала до нуля через різке зниження тиску.

Наступного дня з'явилася інформація про те, що в районі "Північного потоку" прогриміли вибухи.

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