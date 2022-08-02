Наразі необхідно налагодити видобуток і логістику перевезення вугілля.

Україна цього опалювального сезону буде розраховувати на вугілля власного видобутку.

Про це повідомляє міністерство енергетики, з посиланням на інформацію голови відомства Германа Галущенка.

"Накопичення вугілля - це одне з пріоритетних завдань для проходження ОЗП. Є затверджений план, який передбачає не менше 2,5 млн тонн вугілля на початок опалювального сезон", - цитує прес-служба міністра.

Він зауважив, що минулого тижня було ухвалено механізм покладання спецобов’язків, який передбачає залучення коштів НЕК "Укренерго" для постачання вугільної продукції.

"Необхідно налагодити видобуток і логістику перевезення вугілля. Цього опалювального сезону ми першочергово будемо орієнтуватися на вугілля українського видобутку. Тому зараз від наших гірників потрібна максимальна віддача, адже ми маємо підготувати запаси вугілля, виходячи із найгіршого воєнного сценарію", - наголосив Галущенко.

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2021 році збільшила валютні витрати на імпорт кам'яного вугілля та антрациту, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, на 46,7% - до $2,48 мільярда.

Імпорт вугілля за цей період з Росії становив 62%, із США – 20%, із Казахстану 10,2%.

У червні цього року повідомлялося, що Україна планує збільшити внутрішні запаси енергетичного вугілля з 2 млн тонн до 3 млн тонн перед зимою. В країні намагаються забезпечити довоєнний рівень видобутку вугілля.

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