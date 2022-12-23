Ці обсяги нададуть норвезька компанія Equinor і авторизовані Європейським банком реконструкції та розвитку продавці.

НАК "Нафтогаз України" домовився про додаткову поставку Україні майже півмільярда кубів газу.

"Ми домовилися про поставку майже півмільярда кубів газу: 350 млн куб. м від нашого важливого партнера, норвезької нафтогазової компанії Equinor, та 100 млн куб. м від авторизованих Європейським банком реконструкції та розвитку продавців", - повідомив голова правління компанії Олексій Чернишов.

Водночас у "Нафтогазі" зауважують, що для підтримки електрогенерації, що потерпає від постійних ворожих атак, Україна цьогоріч потребує ще близько 2 млрд куб. м газу.

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Equinor - що відомо про компанію

Equinor - це міжнародна енергетична компанія. Вона займається як нафтовими та газовими проектами, так й відновлювальними джерелами енергії, пропонує рішення з низьким вмістом вуглецю та має амбіцію досягти вуглецевої нейтральності до 2050 року. Equinor є провідним розробником норвезького континентального шельфу. Штаб-квартира компанії розташована в місті Ставангер (Норвегія).

Газ для України

Як повідомляв УНІАН, у жовтні в "Нафтогазі" попередили про найгіршу зиму в історії та назвали умову, за якої Україні знадобиться імпорт газу цієї зими. На той час у підземних сховищах газу України було накопичено понад 14 млрд куб. м блакитного палива. Але через удари росіян по критичній інфраструктурі необхідно накопичувати додаткові ресурси, попереджав голова уряду Денис Шмигаль.

Також прем'єр-міністр заявив, що Норвегія надасть Україні майже 200 млн євро на закупівлю додаткових обсягів газу. За його словами, кошти будуть спрямовані "Нафтогазу" через механізм підтримки від Європейського банку реконструкції та розвитку, який також виділяє 300 млн євро на відповідні закупівлі.

Наприкінці листопада НАК "Нафтогаз України" звернувся до міжнародних партнерів з проханням допомогти із закупівлею додаткових обсягів газу.

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