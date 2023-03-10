Обсяг завданої росіянами шкоди зможе показати лише експертиза після деокупації, однак про ризик виведення АЕС з експлуатації наразі не йдеться.

На окупованій Запорізькій атомній електростанції росіяни намагаються змінити проектний стан ядерних установок, зводячи незаконні споруди.

Про це сказав голова Державної інспекції ядерного регулювання України Олег Коріков на брифінгу. "На ЗАЕС відбувається несанкціонована зміна проектного стану ядерних установок. Окупанти незаконно втручаються в роботу систем теплопостачання та електропостачання і будують невідомі споруди біля резервної електростанції блока № 6", – сказав він.

За словами Корікова, внутрішній кризовий центр на майданчику станції розкомплектований, там постійно перебувають російські військові, через що він не може здійснювати свої функції. А зовнішній кризовий центр, який розташований у Запоріжжі, фактично не має зв‘язку – тобто, туди не приходить інформація про стан безпеки ЗАЕС, оскільки окупанти вивели цю комунікацію з ладу.

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Коріков зазначив, що обсяг завданої окупацією шкоди оцінити поки неможливо, це покаже експертиза після деокупації. Однак про ризик виведення з експлуатації через завдану окупантами шкоду зараз не йдеться. "Ми не втратили надії на повернення станції до безпечної експлуатації після деокупації", – додав він.

Ситуація на ЗАЕС

Як відомо, Запорізька АЕС перебуває під контролем російських загарбницьких військ з березня минулого року.

У "Енергоатомі" звинувачують окупантів у тому, що вони мінують територію навколо, перетворючи станцію на військову базу.

Відомо, що на ЗАЕС знаходяться представники "Росатому", вони надають допомогу військовим армії РФ. Нещодавно стало відомо, що вони почали набирати на роботу людей без профільної освіти, оскільки українці відмовляються співпрацювати..

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, ситуація на ЗАЕС постійно погіршується, а дипломатія у цьому питанні не має успіхів.

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