Росіяни атакували Україну кількома хвилями: Ігнат розповів про основні цілі ворога

Противник може змінювати маршрути запуску засобів ураження залежно від можливостей української ППО, наявності ракет-перехоплювачів та погодних умов.

Під час нічної атаки російські війська застосували значну кількість ракет і ударних безпілотників, основними цілями яких стали об'єкти критичної інфраструктури України, зокрема енергетичні. Про це в ефірі телемарафону розповів начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, росіяни завдали кількох хвиль ударів, використовуючи різні типи ракет і дронів.

"Було багато ракет, дуже багато крилатих ракет, була балістика… Відповідно, атаковано критичну інфраструктуру. Відбулося кілька хвиль атак", – зазначив військовий.

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Зокрема, противник застосував крилаті та балістичні ракети Х-101, "Іскандер-К", "Іскандер-М" і "Циркон". Крім того, російські війська запустили 289 ударних безпілотників, 120 із яких були реактивними.

Українська протиповітряна оборона збила або подавила 49 із 59 крилатих ракет, а також три балістичні ракети. Ігнат зазначив, що Сили оборони продемонстрували непоганий результат у відбитті повітряного нападу.

Водночас загальна тактика застосування Росією засобів повітряного ураження залишається незмінною. Проте противник може змінювати маршрути залежно від можливостей української ППО, наявності у Сил оборони ракет-перехоплювачів, погодних умов та інших чинників.

"Можна бачити, що противник щоразу може дещо змінювати маршрут, але загалом вони типові: з півночі через Чернігівську область атакують, далі заходять крилаті ракети, скажімо, з Вологодської області з літаків, заходять через східні регіони і рухаються до тих об'єктів, які сьогодні були атаковані", – пояснив Ігнат.

Атака РФ на Україну

Як писав УНІАН, у ніч на 3 листопада Росія атакувала Україну балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23, протикорабельними ракетами "Циркон" та ударними дронами. Загалом противник запустив 59 крилатих (авіаційних) ракет повітряного, наземного базування Х-101/Х-59/Х-69/Іскандер-К із Вологодської, Оренбурзької, Орловської областей РФ; 289 ударних БпЛА типу Shahed (120 із них – реактивні), Гербера та дронів-імітаторів типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, тимчасово окупований Донецьк, Гвардійське, Чауда (Крим).

Основні напрямки ударів – Київщина, Харківщина, Вінниччина, Дніпропетровщина. Сталося влучання на 23 локаціях, також зафіксовано падіння збитих (уламки) на 14 локаціях.

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