Конвенція про процедуру спільного транзиту є основою для переміщення товарів між 35 країнами.

Україна приєдналася до конвенції про спільний транзит, що відкриває національному бізнесу дорогу у 35 країн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив заступник міністра фінансів України з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук.

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Він також нагадав, що нещодавно ДМСУ на національному рівні почала запроваджувати нову комп’ютеризовану транзитну систему (NCTS), що використовують 35 країн-членів конвенції.

"Наша мета – дати сигнал, що Україна впевнено рухається до запровадження спільного митного транзиту з 35-ма країнами світу. Підприємства зможуть переміщувати товари за однією транзитною декларацією, з однією гарантією і за єдиними правилами. Але вже сьогодні робота NCTS на національному рівні – важливий результат спільної діяльності українського парламенту, Мінфіну, Держмитслужби та європейських партнерів. Тепер ми звертаємось до українського бізнесу з проханням більш активно включитися в процес", - сказав Драганчук.

Також він додав, що для бізнесу і надалі проводитимуться відповідні навчання та консультації щодо приєднання до національної системи NCTS, а надалі – до міжнародної.

Конвенція про процедуру спільного транзиту:

Конвенція про процедуру спільного транзиту є основою для переміщення товарів між 35 країнами: державами-членами ЄС, країнами Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ/EFTA), Туреччиною, Північною Македонією та Сербією. Технологія, яка лежить в основі Конвенції, - Нова комп'ютеризована система транзиту (NCTS). Вона доступна лише для членів конвенції.

Щоб приєднатися до Конвенції, Україна має запровадити NCTS. Застосування NCTS розпочалося 16 листопада 2020 року і відбувається у три етапи: пілотний проект, національне застосування та міжнародне застосування.

Державна митна служба 17 березня 2021 року розпочала етап повномасштабного національного застосування NCTS.

Автор: Богдан Слуцький