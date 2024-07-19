Фактичні втрати російського енергоекспорту складають лише близько третини від довоєнного рівня.

Попри безпрецедентні санкції з боку Заходу, Росія досі фінансує свою військову машину за рахунок надходжень від експорту енергоресурсів. Про це пише Foreign Policy.

Видання зауважує, що Росія експортує нафту, природний газ та вугілля на найбільші ринки Азії, зокрема в Китай та Індію.

"Навіть Європа, яка здебільшого відмовилася від російського газу після вторгнення, нишком купує набагато більше всякого із танкерів, щоб задовольнити власні енергетичні потреби, опосередковано допомагаючи фінансувати загарбника", – йдеться у статті.

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Російські доходи від експорту енергоресурсів до війни становили близько 1 мільярда євро на день, і вся гама санкцій знизила цей показник до 660 мільйонів євро станом на червень цього року, і ці показники залишаються напрочуд стабільними протягом останніх 18 місяців.

Найдраматичніше скорочення відбулося в експорті природного газу. Але експорт нафти та нафтопродуктів, які становлять найбільшу частину російських продажів, залишився практично незмінним після початкового удару в перші місяці після запровадження західних санкцій, а державні доходи навіть трохи виросли завдяки зростанню світових цін на нафту.

Росія продовжує експорт нафти, просто ігноруючи встановлену "Великою сімкою" стелю ціни у 60 доларів. Це відбувається зокрема через використання росіянами так званого тіньового флоту танкерів. 80% російського морського експорту сирої нафти перевозиться такими суднами, які не мають прямих зв’язків із країнами західного світу.

Як зазначає Foreign Policy, США кілька разів вносили в санкційні списки окремі судна тіньового флоту, але так і не наважилися на широкомасштабні санкції щодо цих танкерів, боячись, що це призведе до стрибка світових цін на нафту. Вашингтон особливо цього боїться в контексті листопадових виборів президента США.

Але не тільки нафта підживлює геноцидну війну Росії. Деякі європейські країни, зокрема Угорщина, Австрія та Словаччина, все ще сильно залежать від імпорту російського газу, який надходить через Україну і Туреччину.

Крім того, російський газ повертається в Європу у скрапленому вигляді на танкерах. Його імпорт до ЄС цього року зріс на 24% порівняно з минулим роком, особливо до великих західноєвропейських країн, таких як Франція, Іспанія та Бельгія. Саме ЄС купує половину всього російського експорту СПГ.

Фактично ЄС жодних заборон на імпорт російського газу не запроваджував, і таких планів в осяжній перспективі теж немає.

Російський енергетичний експорт: останні новини

Як писав УНІАН, західні пенсійні фонди можуть ненавмисно простягнути Кремлю руку допомоги в експорті газу. Державні пенсійні фонди штатів Вашингтон, Нью-Йорк і Каліфорнія опосередковано інвестували в спеціалізовані судна льодового класу, що обслуговують "Ямал СПГ". Йдеться про найбільший діючий в РФ термінал з експорту газу – життєво важливий елемент зусиль, спрямованих на заміну прибуткової торгівлі з Європою.

Також ми розповідали, що Велика Британія і група країн Євросоюзу мають намір вжити нових заходів проти "тіньового флоту" нафтових танкерів, який РФ використовує для обходу міжнародних санкцій. За даними джерел, держави мають намір обмінюватися інформацією про російський флот, щоб координувати заходи реагування на ризики, які створюють його кораблі та посередники.

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