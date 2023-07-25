Україна імпортує дизель з Угорщини та Туреччини, які працюють саме з російською нафтою.

На тлі повномасштабного російського вторгнення українські танки все частіше працюють на пальному, яке виробляється з нафти, що надходить з території країни-агресора. Це відбувається у зв'язку з тим, що Україна імпортує все більше дизельного пального з Угорщини та Туреччини, які використовують російську нафту на своїх нафтопереробних заводах.

Як повідомляє Handelsblatt, українські митні органи повідомили про помітне збільшення імпорту. Угорська група з виробництва мінеральних масел MOL за останні шість місяців подвоїла продажі в Україну.

Як йдеться в матеріалі, оскільки MOL отримує більшу частину російської нафти, українська військова машина тепер заправляється в першу чергу нею. У той же час компанії, які не отримують сировину з Росії, втрачають частку ринку в Україні, оскільки у MOL є конкурентна перевага перед іншими європейськими нафтовими компаніями. Річ у тім, що угорська група має спеціальний дозвіл Євросоюзу на продовження постачання на свої НПЗ російською нафтою.

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"Поставки пального переважно здійснюються залізницею через Польщу. Пальне надходить в країну зі Словаччини та Угорщини по трубопроводу, з Румунії дизельне пальне спочатку відвантажується, а потім транспортується залізницею в Україну", - говорить Міхал Пашковський, аналітик Інституту Центральної Європи (ieś).

Війна в Україні та ситуація з нафтою

У грудні 2022 року Європейський союз припинив імпорт російської нафти. У лютому 2023 року аналогічні заборони були введені щодо російських нафтопродуктів. Індія і Китай не погодилися на "стелю цін".

Основними покупцями російських нафтопродуктів залишилися Туреччина, Індія та Китай.

У березні 2023 року "Роснефть" уклала угоду з Indian Oil Company про "істотне збільшення поставок нафти в Індію".

За рік війни в Україні Індія в 10 разів збільшила імпорт російської нафти. До війни в Україні на російську нафту припадало лише 2% річного імпорту сирої нафти до Індії. У травні 2023 року ця цифра становила майже 20%.

У травні 2023 року глава зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив про те, що ЄС має вжити жорстких заходів проти перепродажу Індією російської нафти в Європу в якості очищеного пального. Боррель заявив, що якщо дизельне пальне або бензин надходять до Європи з Індії і виробляються на російській нафті, це, безумовно, є обходом санкцій.

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