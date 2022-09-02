За підсумками перших двох тижнів роботи державний енерготрейдер збільшив частку держави в експорті електроенергії майже в 4 рази.

Україна за два тижні серпня збільшила в 1,6 разів - до 39 тис. МВт-год обсяги експорту електроенергії, виробленої на державних електростанціях, до Словаччини та Румунії.

Про це повідомляє прес-служба новоствореного державного енерготрейдера "Енергетична компанія України" (ЕКУ).

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"Так, з 19 по 31 серпня "ЕКУ" експортувала в Румунію і Словаччину 39 тис.МВт-год державної електроенергії, що в 1,6 раза більше, ніж експортувала вся державна генерація за попередні 1,5 місяця з моменту відновлення експорту за вказаними напрямками", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що весь обсяг електроенергії "ЕКУ" придбала у державної компанії НАЕК "Енергоатом", який отримав 90 млн грн надходжень через збільшення обсягів експорту.

Таким чином, за підсумками перших двох тижнів роботи на експортних напрямках до Словаччини та Румунії Державний енерготрейдер збільшив частку держави в експорті електроенергії майже в 4 рази – до 50%.

"Загальний обсяг надходжень до державних компаній НЕК "Укренерго", ДП "Гарантований покупець" та НАЕК "Енергоатом", який забезпечило АТ "ЕКУ" за цей період, становить майже 815 млн грн.

"Енергетична компанія України":

"Енергетична компанія України" - це багатопрофільне енергопостачальне підприємство, що здійснює операції з купівлі, продажу, постачання та ринкової оптимізації споживання електроенергії для комерційних споживачів.

Компанія працює на внутрішньому і зовнішньому ринках енергоресурсів. 100% акцій товариства належать державі Україна. Засновником компанії є Кабінет міністрів України, повноваження з управління АТ "ЕКУ" здійснює Міністерство економіки України.

Експорт електроенергії:

Українська енергосистема з 16 березня 2022 року працює синхронно з енергомережею континентальної Європи ENTSO-E.

Наприкінці березня розпочався експорт електроенергії з України до Польщі, а в травні - до Молдови.

З 30 червня Україна почала комерційний експорт електроенергії в ЄС. Першим напрямком для постачання стала Румунія.

З кінця червня обсяг комерційного експорту електроенергії в ЄС становить 100 МВт.

7 липня розпочався експорт електроенергії до Словаччини. Загальний обсяг комерційного експорту з кінця червня становить 100 МВт.

28 липня оператори систем передачі континентальної Європи (ENTSO-E) дозволили збільшення експорту української електроенергії в Європу до 250 МВт.

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