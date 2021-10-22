Ці обсяги транзиту будуть додатковими до 40 млрд куб. м. газу, які вже транзитує "Газпром" за контрактом

Рада національної безпеки та оборони України доручила визначити спеціальні умови щодо транспортування додаткових обсягів природного газу газотранспортною системою України до країн Європи в обсязі не менше 55 млрд кубів на рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив на брифінгу після сьогоднішнього засідання Радбезу.

Він заявив, що РНБО доручив уряду України, НАК "Нафтогаз України" та "Оператору ГТС України" визначити спеціальні умови щодо транспортування додаткових обсягів природного газу газотранспортною системою України до країн Європи в обсязі не менше 55 млрд кубів на рік.

"Ми сьогодні маємо контракт с "Газпромом" на 40 млрд куб. газу і ми сьогодні можемо додатково до цього контракту без проблем запропонувати додатково 55 млрд кубів газу. Таке рішення сьогодні було прийнято", - пояснив він.

Читайте такожУкраїна надасть Молдові в "борг" газ для подолання енергетичної кризиЯк повідомляв УНІАН, транзит природного газу через українську газотранспортну систему (ГТС) у січні-вересні 2021 року скоротився на 17% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до 32,6 млрд кубометрів.

Всього до Словаччини надійшло 20,314 млрд куб. м газу, до Угорщини — 6,799 млрд куб. м, до Польщі - 2,886 млрд куб. м, до Молдови - 2,272 млрд куб. м та до Румунії - 0,394 млрд куб. м.

Автор: Ганна Бредіхіна