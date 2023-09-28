Щоб отримати "знижку" від держави, варто мати низькі офіційні доходи та відноситись до певної категорії громадян.

Українці можуть менше платити за газ та його розподіл, якщо споживання блакитного палива домогосподарства буде відповідати певним критеріям.

Як повідомляє Пенсійний фонд України, відповідні соціальні норми визначено постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 року "Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування".

Згідно з цим документом отримати знижку на рахунки за постачання та розподіл газу можна у трьох випадках:

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якщо, за наявності газової плити та централізованого гарячого водопостачання, спожитий об’єм газу не перевищує 3,3 куб. метра на одну особу на місяць;

якщо, за наявності газової плити, але відсутності централізованого гарячого водопостачання чи газового водонагрівача, особа використовує не більше 5,4 куб. метри газу на місяць;

якщо, за наявності газової плити та газового водонагрівача, об’єм споживання менший за 10,5 куб. метра на одну особу на місяць.

Звичайно, домогосподарство може використовувати й більші обсяги газу, проте, держава може покрити витрати тільки в межах зазначених норм. Та й то не завжди.

Чи достатня норма для сім’ї

За даними УНІАН, у зазначені норми не важко буде вкластися людям з неактивним способом життя або людям з відсутністю додаткових джерел споживання.

Наприклад, сім’я із маленькою дитиною, якій потрібно постійно готувати свіжі порції їжі та декілька разів на день проводити гігієнічні процедури, навряд чи вкладеться в норму. Однак, невелика родина, яка не має необхідності часто готувати, може розраховувати на "знижку" від держави на оплату газу.

Однак, лише вкластися у соціальні нормативи – не достатньо, аби отримувати пільгу.

Киянин Дмитро поділився з УНІАН, що, маючи тільки газову плиту, використовує разом з дружиною п’ять кубометрів газу на місяць. При нормі 5,4 кубометри, він міг би взагалі не платити за газ, покриваючи все пільгою. Проте, він не отримує її.

Річ у тім, що для цього потрібно бути не лише заощадливим, але й мати не високі офіційні доходи та відноситись до пільгової категорії споживачів. Адже не варто забувати, що держава хоче підтримувати тільки соціально вразливі категорії громадян, а ті, хто можуть заробляти, "мають платити повні тарифи".

Пільги на оплату послуг ЖКГ надаються, якщо середньомісячний сукупний дохід родини пільговика у розрахунку на одну людину за шість місяців, що передують місяцю звернення, не перевищує певну суму. У 2023 році вона становить 3760 гривень.

Пільга призначається на рік. Якщо дохід родини пільговика перевищує зазначену суму, людина може звернутися за призначенням житлової субсидії.

Розмір пільги

Пільга на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива та скрапленого газу у грошовій формі, з урахуванням середньомісячного доходу, надається у розмірі 100%, 50% та 25% знижки.

Знижка у розмірі 100% надається:

особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною (стаття 11 Закону України від 22.10.1993 № 3551-XII "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту") та члени сімей померлої особи, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною (батьки, дружина (чоловік);

пенсіонерам, які раніше працювали педагогічними, медичними та фармацевтичними працівниками, спеціалістами із захисту рослин, працівниками бібліотек у сільській місцевості і селищах міського типу;

особам, які проживають у сільській місцевості та селищах міського типу, які працюють / раніше працювали в музеях, державних та комунальних закладах культури, закладах освіти сфери культури.

На знижку у розмірі 50 % можуть претендувати:

багатодітні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, родини опікунів (піклувальників);

батьки та члени родини особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли) або зникли безвісти під час виконання службових обов’язків;

особи, звільнені із служби цивільного захисту за віком, через хворобу або за вислугою років, та які стали особами з інвалідністю під час виконання службових обов’язків, та члени їх сімей;

дружини (чоловіки) померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та опікуни дітей (на час опікунства) померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесені до категорії 3, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою;

родини, що мають дитину з інвалідністю;

учасники війни;

окремі категорії осіб з числа жертв нацистських переслідувань;

Знижка 25% надається дітям війни.

Платіжки під час війни

20 вересня 2023 року стало відомо, що платіжки стануть меншими, оскільки мінімальну плату за розподіл газу знижено. Повідомлялося, що відрізані від газу українці з 1 жовтня платитимуть за меншим тарифом за обслуговування газових труб.

Відтепер при визначенні мінімальних обсягів річної замовленої потужності враховується виключно функціонуюче газове обладнання побутового споживача, що не було опломбоване. Кожна газорозподільча компанія самостійно визначатиме мінімальну плату для помешкання яке не користується або частково не користується газом.

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