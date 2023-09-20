Відрізані від газу українці з 1 жовтня платитимуть за меншим тарифом за обслуговування газових труб.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з 1 жовтня 2023 року запроваджує зміни у підході до визначення мінімального розміру річної замовленої потужності для побутових споживачів, яким газопостачання припинено повністю або частково.

Як повідомляє прес-служба, відтепер при визначенні мінімальних обсягів річної замовленої потужності враховується виключно функціонуюче газове обладнання побутового споживача, що не було опломбоване.

Для прикладу наведена зміна платіжки за розподіл природного газу для побутового споживача з комплексним споживанням у Чернівецькій області з опломбованим обладнанням (опалювальний прилад та водонагрівач) та мінімальними обсягами споживання в попередньому газовому році.

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Регулятор зазначає, що у даному випадку до змін клієнт платив за мінімальний обсяг споживання 314 куб. м. на рік, а тепер після змін платитиме 39 куб. м. на рік.

Таким чином, економія для зазначеного прикладу складе 45,6 грн на місяць та 547,25 грн на рік.

За даними УНІАН, кожна газорозподільча компанія самостійно визначатиме мінімальну плату для помешкання яке не користується або частково не користується газом.

Плата за розподіл газу

Українці скаржаться, що, навіть не проживаючи у своїх оселях, продовжують отримувати платіжки за газ. Якщо мешканець будинку виїхав, йому все одно доведеться платити операторам ГРМ за розподіл газу. Або якщо мешканці не споживають газ, то за обслуговування газових труб вони все одно мають платити мінімальний тариф.

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