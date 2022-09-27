Деякі споживачі не встановили прилади обліку і платять за послуги відповідно до кількості зареєстрованих осіб і в залежності від приладів, які вони використовують.

У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" розповіли, як українцям вигідніше споживати газ – з лічильником чи без.

Про це повідомляє прес-служба компанії в Facebook.

Відзначається, що один кубічний метр газу здатний забезпечити безперебійну роботу одночасно чотирьох конфорок плити до однієї години, якщо рахувати за ціною 7,96 грн в рамках тарифного плану "Фіксований" від "Нафтогаз України".

Відео дня

"В основному українці розраховуються за спожитий газ відповідно до показань лічильника. Однак деякі споживачі не встановили прилади обліку та сплачують за послуги відповідно до кількості зареєстрованих осіб та залежно від приладів, які вони використовують", - йдеться у повідомленні.

У компанії пояснили, що середнє споживання одного домогосподарства в теплий період року на місяць становить: для приготування їжі – 10,7 куб.м, або 85,17 грн; для підігріву води та приготування їжі — 22,2 куб. м, або 176,7 грн; інша комбінація приладів – 14,2 куб. м, або 113 грн.

Споживання газу в опалювальний сезон для приготування їжі — 15,4 куб.м, або 122,50 грн; для підігріву води, опалення та приготування їжі — 223 куб. м, або 1775 грн; інша комбінація приладів – 133,5 куб. м, або 1061 грн.

"Частина клієнтів переконана, що розраховуватися за середньою нормою дешевше. Однак розвінчаємо і цей міф: насправді встановлювати лічильник вигідно, адже це дозволяє платити тільки за реально спожиті обсяги природного газу, регулювати надходження тепла і відповідно економити", - повідомила прес-служба.

У компанії додали, що українці у 2022 році зменшили витрати на три кубометри в порівнянні з минулим роком.

Ситуація з лічильниками на газ:

Зараз у багатьох домогосподарствах лічильники газорозподільними компаніями з різних причин не встановлені. За попередніми оцінками, таких домогосподарств в Україні понад 2 мільйони.

У березні 2021 року Верховна Рада України ухвалила закон, яким продовжується термін установки лічильників споживання природного газу на 2 роки, до 1 січня 2023. Після закінчення цього терміну домогосподарства без лічильників можуть бути відрізані від газопостачання.

З 1 травня майже 10 млн користувачів газу в Україні були переведені в обслуговування "Нафтогаз України" через те, що місцеві газові компанії не змогли виконувати свої функції. Таким чином, "газопостачальна компанія "Нафтогаз України" зараз обслуговує понад 12 млн побутових споживачів газу.

Вас також можуть зацікавити новини: