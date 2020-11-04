УЕА закликає народних депутатів посилити енергетичну безпеку України.

Українська енергетична Асоціація (УЕА) закликає народних депутатів зберегти вітчизняну нафтопереробку та посилити енергетичну безпеку України.

Асоціація звернулась з відповідним листом-зверненням до Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради України щодо підтримки законопроекту № 4098 від 15.09.2020 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо збалансованості ставок акцизного податку на пальне».

Додатково до попереднього листа, що надсилався за результатами проведеного круглого столу, експертами Асоціації проведено аналіз аргументів, що наведені авторами альтернативних законопроектів №4098-3, № 4098-4 та можливі негативні наслідки їх прийняття.

На думку Української енергетичної Асоціації прийняття законопроектів №4098-3 та №4098-4 неодмінно призведе до посилення енергозалежності України від країни-агресора в поставках пального та занепаду вітчизняної нафтопереробної галузі.

З огляду на зазначене, піклуючись про енергетичну незалежність України, конкурентоспроможну вітчизняну нафтопереробку та стабільну роботу стратегічних галузей економіки, як наголошують в Українській енергетичній Асоціації, вони звернулись до членів Комітету Верховної Ради України підтримати саме проект Закону України № 4098 від 15.09.2020, який найбільше відповідає викликам сьогодення.

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Автор: УНІАН