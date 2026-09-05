Найкращі смартфони на Android у 2026 році: які моделі рекомендують експерти

Якщо ви обираєте новий смартфон, Android пропонує набагато більший вибір, ніж iPhone – від розмірів і дизайну до вартості.

Редакція видання про технології PC Mag склала список із восьми найкращих Android-смартфонів 2026 року, які продаються на світовому ринку. Автор рейтингу особисто протестував усі згадані нижче гаджети.

Якщо ви обираєте новий смартфон, екосистема Android пропонує набагато більше різноманітності, ніж iPhone – від розмірів і дизайну до ціни та набору можливостей.

Найкращий Android-смартфон – Galaxy S26 Ultra. Актуальний флагман Samsung із найпотужнішим процесором, передовими камерами та величезним якісним екраном. Окремою перевагою став вбудований S Pen, який дозволяє робити нотатки та малювати.

– Galaxy S26 Ultra. Актуальний флагман Samsung із найпотужнішим процесором, передовими камерами та величезним якісним екраном. Окремою перевагою став вбудований S Pen, який дозволяє робити нотатки та малювати. Найкращий смартфон середнього класу – Pixel 10a. Пристрій поєднує яскравий екран, хорошу продуктивність та якісні камери за доступною ціною в $499. Смартфон також отримав набір функцій штучного інтелекту для обробки фотографій, захист за стандартом IP68 і сім років оновлень.

– Pixel 10a. Пристрій поєднує яскравий екран, хорошу продуктивність та якісні камери за доступною ціною в $499. Смартфон також отримав набір функцій штучного інтелекту для обробки фотографій, захист за стандартом IP68 і сім років оновлень. Найкращий бюджетний смартфон – Galaxy A17 5G. За ціною близько $200 покупці отримують великий екран з частотою 90 Гц, надійні камери, хорошу автономність та якісну збірку. Ще однією перевагою стали 6 років оновлень безпеки, завдяки чому недорогий телефон залишиться актуальним і захищеним навіть після 2030 року.

– Galaxy A17 5G. За ціною близько $200 покупці отримують великий екран з частотою 90 Гц, надійні камери, хорошу автономність та якісну збірку. Ще однією перевагою стали 6 років оновлень безпеки, завдяки чому недорогий телефон залишиться актуальним і захищеним навіть після 2030 року. Найкращий складаний телефон – Galaxy Z Fold 8. Пристрій отримав ширший корпус, посилений шарнір і меншу вагу, зберігши при цьому великий 7,6-дюймовий внутрішній екран. Смартфон працює на базі Snapdragon 8 Elite Gen 5 і пропонує 17 годин автономної роботи, Galaxy AI, 50-мегапіксельну камеру та довгострокову підтримку.

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Найкращий смартфон для шанувальників чистого Android – Pixel 11. Цей смартфон поєднує продуктивність рівня Pro, якісний дисплей та просунуті камери. На особливу увагу заслуговують функції штучного інтелекту, такі як переклад дзвінків та "розумне" редагування знімків.

– Pixel 11. Цей смартфон поєднує продуктивність рівня Pro, якісний дисплей та просунуті камери. На особливу увагу заслуговують функції штучного інтелекту, такі як переклад дзвінків та "розумне" редагування знімків. Найкращий компактний смартфон – Galaxy S26. Базовий флагман Samsung пропонує флагманську продуктивність у відносно компактному корпусі, зберігаючи якісні камери та корисні інструменти штучного інтелекту. При цьому смартфон оснащений тим самим процесором Snapdragon 8 Elite Gen 5, що й дорожчий S26 Ultra, тому користувачам не доведеться жертвувати продуктивністю.

Galaxy S26. Базовий флагман Samsung пропонує флагманську продуктивність у відносно компактному корпусі, зберігаючи якісні камери та корисні інструменти штучного інтелекту. При цьому смартфон оснащений тим самим процесором Snapdragon 8 Elite Gen 5, що й дорожчий S26 Ultra, тому користувачам не доведеться жертвувати продуктивністю. Найкращий розкладний смартфон – Motorola Razr (2026). Компактний дизайн, яскраві кольори та покращений захист IP48 роблять цю модель одним із найцікавіших варіантів для тих, хто хоче незвичайний смартфон.

– Motorola Razr (2026). Компактний дизайн, яскраві кольори та покращений захист IP48 роблять цю модель одним із найцікавіших варіантів для тих, хто хоче незвичайний смартфон. Найшвидший Android-смартфон – RedMagic 11S Pro. Модель створена насамперед для мобільного геймінгу й оснащена 144-герцовим екраном, розігнаним чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5, батареєю на 8000 мАг та рідинною системою охолодження. А з боків корпусу розташовані фізичні сенсорні тригери.

Якщо ви шукаєте новий смартфон, експерти також оновили рейтинги найвигідніших за співвідношенням ціни та продуктивності Android-смартфонів. Усі моделі розділили на 5 цінових категорій: від супербюджетних до флагманських.

УНІАН розповідав про смартфон за $200, якого більшості користувачів вистачить "з головою". Пристрій забезпечує тривалий час роботи, підтримку бездротової зарядки від акумулятора та рідкісні для бюджетного класу функції.

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