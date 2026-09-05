Найкращі смартфони на Android у 2026 році: які моделі рекомендують експерти

Редакція видання про технології PC Mag склала список із восьми найкращих Android-смартфонів 2026 року, які продаються на світовому ринку. Автор рейтингу особисто протестував усі згадані нижче гаджети.
Якщо ви обираєте новий смартфон, екосистема Android пропонує набагато більше різноманітності, ніж iPhone – від розмірів і дизайну до ціни та набору можливостей.
- Найкращий Android-смартфон – Galaxy S26 Ultra. Актуальний флагман Samsung із найпотужнішим процесором, передовими камерами та величезним якісним екраном. Окремою перевагою став вбудований S Pen, який дозволяє робити нотатки та малювати.
- Найкращий смартфон середнього класу – Pixel 10a. Пристрій поєднує яскравий екран, хорошу продуктивність та якісні камери за доступною ціною в $499. Смартфон також отримав набір функцій штучного інтелекту для обробки фотографій, захист за стандартом IP68 і сім років оновлень.
- Найкращий бюджетний смартфон – Galaxy A17 5G. За ціною близько $200 покупці отримують великий екран з частотою 90 Гц, надійні камери, хорошу автономність та якісну збірку. Ще однією перевагою стали 6 років оновлень безпеки, завдяки чому недорогий телефон залишиться актуальним і захищеним навіть після 2030 року.
- Найкращий складаний телефон – Galaxy Z Fold 8. Пристрій отримав ширший корпус, посилений шарнір і меншу вагу, зберігши при цьому великий 7,6-дюймовий внутрішній екран. Смартфон працює на базі Snapdragon 8 Elite Gen 5 і пропонує 17 годин автономної роботи, Galaxy AI, 50-мегапіксельну камеру та довгострокову підтримку.
- Найкращий смартфон для шанувальників чистого Android – Pixel 11. Цей смартфон поєднує продуктивність рівня Pro, якісний дисплей та просунуті камери. На особливу увагу заслуговують функції штучного інтелекту, такі як переклад дзвінків та "розумне" редагування знімків.
- Найкращий компактний смартфон – Galaxy S26. Базовий флагман Samsung пропонує флагманську продуктивність у відносно компактному корпусі, зберігаючи якісні камери та корисні інструменти штучного інтелекту. При цьому смартфон оснащений тим самим процесором Snapdragon 8 Elite Gen 5, що й дорожчий S26 Ultra, тому користувачам не доведеться жертвувати продуктивністю.
- Найкращий розкладний смартфон – Motorola Razr (2026). Компактний дизайн, яскраві кольори та покращений захист IP48 роблять цю модель одним із найцікавіших варіантів для тих, хто хоче незвичайний смартфон.
- Найшвидший Android-смартфон – RedMagic 11S Pro. Модель створена насамперед для мобільного геймінгу й оснащена 144-герцовим екраном, розігнаним чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5, батареєю на 8000 мАг та рідинною системою охолодження. А з боків корпусу розташовані фізичні сенсорні тригери.
Якщо ви шукаєте новий смартфон, експерти також оновили рейтинги найвигідніших за співвідношенням ціни та продуктивності Android-смартфонів. Усі моделі розділили на 5 цінових категорій: від супербюджетних до флагманських.
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