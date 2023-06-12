Зараз компанія працює над відповідним проектом.

"Укргідроенерго" розпочне будівництво перекриття Каховського водосховища одразу після деокупації регіону. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Укргідроенерго" та проектний інститут працюють над проектом зведення перемички (перекриття) Каховського водосховища і будуть готові до початку робіт одразу після деокупації регіону. Основна задача - відновлення Каховського водосховища та водопостачання постраждалих областей якнайшвидше", - йдеться у повідомленні.

Тим часом рівень води в Дніпрі біля Херсону за добу знизився на 57 см і станом на 06:00 12 червня становить 3,62 метра.

"Підтопленими залишаються 32 населених пункти на правому березі р. Дніпро та 14 населених пунктів на тимчасово окупованій території. Продовжується евакуація людей", - додали у прес-службі.

Катастрофа на Каховській ГЕС призвела до зміни роботи гідроелектростанцій

Як повідомляв УНІАН, 6 червня 2023 року окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС. Це призвело до неконтрольованого витоку води із Каховського водосховища і підтоплення десятків населених пунктів.

В Україні було екстрено змінено режим роботи гідроелектростанцій, щоб зменшити масштаби затоплення шляхом зниження об'єму води, що надходить у Каховське водосховище.

За даними Міненерго, катастрофа на Каховській ГЕС позначиться на інших гідроелектростанціях, через що може виникнути дисбаланс в енергосистемі.

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