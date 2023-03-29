Він порожній всередині і не представляє небезпеки.

Загадковий об'єкт, який виявили поруч з пошкодженим трубопроводом "Північний потік-2", підняли з дна. Ним виявився морський димовий буй, а не антена для підриву, як раніше стверджував президент Росії Володимир Путін.

Як повідомили в Данському енергетичному агентстві, роботи завершилися в середу, 29 березня. Вони проводилися за участю Збройних сил Данії на глибині 73 метри. За процесом спостерігав представник компанії Nord Stream 2 AG, власника трубопроводу.

"Розслідування показують, що об'єкт є порожнім морським димовим буєм, який використовується для візуального маркування. Об'єкт не становить загрози для безпеки", — сказано в повідомленні данського енергетичного агентства.

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Нагадаємо, в березні Путін заявляв, що "Газпром" виявив біля трубопроводу загадковий об'єкт, схожий на антену для підриву. Він мав висоту приблизно 40 сантиметрів і діаметр — 10 сентиментів.

Інцидент на "Північному потоці": основна інформація

Наприкінці вересня тиск в обох нитках "Північного потоку" різко знизився. Пропускна здатність впала до нуля. Причиною цього в Nord Stream 2 AG назвали дірку в трубі. Незабаром те ж саме сталося на "Північному потоці-2", який йде по дну Балтійського моря вздовж першого трубопроводу.

Потім 27 вересня в районі "Північного потоку" пролунали вибухи. Інцидент стався в датській виключній економічній зоні на південний схід від острова Борнхольм. Навколо місць витоку створили зони відчуження, щоб убезпечити рух.

Журналісти The Times 28 вересня опублікували матеріал про підготовку Росією диверсій на "Північному потоці". Тим часом Путін звинуватив в організації вибухів "англосаксів".

У березні 2023-го видання New York Times написало статтю з посиланням на дані розвідки США. Матеріал розповідав про певну проукраїнську групу, яка причетна до інциденту. Президент Володимир Зеленський у відповідь заявив, що Україна не має ніякого відношення до подій на "Північному потоці".

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