Для з'ясування природи об'єкта Дданська влада вирішила підняти його за сприяння Міністерства оборони Данії.

Данське енергетичне агентство (DEA) виявило невідомий об'єкт поруч з газопроводом "Північний потік".

Як йдеться в повідомленні на сайті DEA, знайдений об'єкт має циліндричну форму, він близько 40 см у висоту і 10 см в діаметрі.

"Для з'ясування природи об'єкта данська влада вирішила підняти його за сприяння Міністерства оборони Данії. У зв'язку з цим данське енергетичне агентство запросило власника газопроводу Nord Stream 2 AG взяти участь в операції", - йдеться в повідомленні DEA.

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За попередньою інформацією виявлений об'єкт може бути морським димовим буєм, який не становить безпосередньої загрози для безпеки газопроводу.

Диверсія на "Північному потоці"

26 вересня 2022 року пропускна здатність в обох нитках "Північного потоку" впала до нуля через різке зниження тиску. У заяві компанії-оператора Nord Stream 2 AG зазначалося, що причиною неполадки стала діра в трубі. НП сталася в датській виключній економічній зоні на південний схід від острова Борнхольм.

Вночі тиск впав і в трубопроводі "Північний потік - 2", що йде уздовж "Північного потоку" по дну Балтійського моря.

27 вересня 2022 року в районі"Північного потоку" пролунали вибухи. Навколо місць витоку були створені зони відчуження для безпеки морського та повітряного руху.

28 вересня 2022 року в The Times вийшов матеріал про те, що Росія кілька тижнів готувала вибух на "Північному потоці". Як стверджувало видання, вибухівку скинули в море за кілька тижнів до підриву.

30 вересня 2022 року президент РФ Володимир Путін заявив, що в витоках на "Північному потоці" винні "англосакси".

У березні 2023 року в New York Times вийшов матеріал про те, що нові розвіддані США вказують на те, що за атакою на "Північний потік" може стояти українська група.

13 березня 2023 року секретар Ради Безпеки Росії Микола Патрушев заявив про те, що агресор не вірить у причетність України до підриву "Північного потоку".

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