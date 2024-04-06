Він зазначив, що наразі електрику в місті подають по кілька годин.

У Харкові, незважаючи на обстріли та перебої з електрикою, залишаються понад мільйон жителів.

Про це в інтерв'ю BILD розповів міський голова Ігор Терехов. Примітно, що до війни в місті мешкало понад 1,4 млн осіб, а разом із передмістями, то цілих 2.

Видання зазначило, що останнім часом окупанти постійно атакують місто, через що електрику там подають по годинах. Але всупереч цьому в місті залишається жити приблизно мільйон людей, сказав мер Ігор Терехов.

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"По місту наносять авіаудари..., але ми не бачимо, щоб місто покидало багато людей. Вони дуже уважно стежать за ситуацією, і проблеми, які нам потрібно долати, стають дедалі складнішими. Але поки що люди залишаються тут", - сказав Терехов.

Він нагадав, що 22 березня російські окупанти зруйнували всі міські енергоустановки, трансформатор. "У нас взагалі не було електрики. Також зруйнована ТЕЦ, що постачає Харків електроенергією. У нас було повне відключення електроенергії, але нам вдалося відновити постачання. Однак не такою мірою, як до 22 березня", - пояснив він ситуацію.

"Ситуація дуже важка. Електрика подається тільки по годинах за суворим графіком. Тут ідеться про геноцид народу України... Харків є і завжди буде українським містом! Харкову терміново потрібен захист від ракет і безпілотників. Армії потрібна зброя, щоб захищати Україну, захищати Харків. Нам потрібна сучасна протиповітряна оборона, щоб запобігати втратам серед мирного населення", - розповів Терехов.

Удари по Харкову

Російські окупанти в ніч на 6 квітня знову атакували Харків. Як повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов, унаслідок нічних ударів загинуло 6 осіб і ще 10 дістали поранення.

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