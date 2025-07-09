Угорщина і Сербія наразі будують трубопровідну магістраль.

Угорська нафтова компанія Mol Nyrt. звернула свою увагу на трубопровід з українського порту Одеса. У Будапешті вважають, що це найкращий варіант для диверсифікації.

Видання Bloomberg пише, що компанія хоче отримати доступ до нафтопроводу Одеса-Броди, який проходить від українського порту до кордону з Польщею, що дасть змогу отримувати нафту від низки світових виробників, сказав Саболч Пал Сабо, старший віцепрезидент Mol з управління ланцюжком створення вартості.

Поставки можуть бути спрямовані в Угорщину через південну ділянку трубопроводу "Дружба", який зараз транспортує російську нафту і з'єднується з трубопроводом з Одеси недалеко від українсько-польського кордону.

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"Трубопровід Одеса-Броди дає доступ до всіх видів альтернативної нафти, що поставляється морем. Цей трубопровід слугуватиме забезпеченню безпеки поставок у регіоні, ЄС та Україні", - зазначив Сабо.

Хоча Угорщина звільнена від заборони Європейського союзу на імпорт російської нафти 2022 року, на Будапешт тиснуть з вимогою поступово відмовитися від цих поставок на тлі прагнення блоку припинити імпорт енергоресурсів з Росії до 2027 року.

Підключення до української інфраструктури не буде простим, оскільки Одеса страждає від ракетних ударів Росії, а трубопровід, який зараз не експлуатується, вимагає величезних інвестицій. Чорне море біля узбережжя України також заміноване після повномасштабного вторгнення РФ.

Це також вимагатиме політичних маневрів від прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який закликав ЄС скоротити підтримку України і припинити санкції проти Росії, а також уклав низку енергетичних угод із Москвою.

Компанія Mol хоче, щоб Євросоюз та інші зацікавлені країни взяли участь у "відродженні" трубопроводу Одеса-Броди, який, за словами компанії, також стане альтернативою російській нафті для Сербії. Угорщина і Сербія наразі будують трубопровідну магістраль.

"Якщо ЄС наполягає на тому, щоб регіон відмовився від надійного маршруту поставок, то він повинен зіграти свою роль у створенні реальної альтернативи", - заявив Сабо.

Відмова ЄС від російського газу та нафти - головні новини

Євросоюз тривалий час обговорював план повної заборони імпорту російського газу. Угорщина і Словаччина виступають проти, але єврочиновники знайшли обхідний маневр.

Водночас Австрія закликає ЄС подумати про відновлення імпорту російського газу, у разі укладення мирної угоди між Києвом і Москвою, яка покладе край російсько-українській війні.

18 червня Європейська комісія представила план повного припинення імпорту російської нафти і газу. При цьому Угорщина і Словаччина можуть і далі споживати російську нафту, але повинні підготувати плани диверсифікації, щоб поступово відмовитися від "чорного золота" з Россі до кінця 2027 року.

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