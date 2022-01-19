За друге півріччя 2021 року ціни на дрова підскочили на 35%

Ціни на дрова в Україні б'ють рекорди на біржових аукціонах. Вартість за друге півріччя 2021 року підскочили на 35%

Про це йдеться в повідомленні "Українській енергетичній біржі".

Відзначається, що за рік на Українській енергетичній біржі продали 3,14 млн кубометрів деревини на загальну суму 7,91 мільярда гривень. Всього таким чином реалізували 92% продукції від усього обсягу продукції.

При цьому на біржі зафіксували "історично максимальне" підвищення вартості. На одному з аукціонів вартість злетіла на 602%.

Читайте також"Газпром" вп'ятеро скоротивши транзит газу через УкраїнуЗазначено, що на одному з останніх торгів Стартова ціна кубометра становила 750 гривень.

Вартість газу в Україні

У жовтні газорозподільні компанії опублікували на своїх сайтах проекти тарифів на 2022 рік, в яких пропонується підняти ціни на послугу з розподілу газу від 30% до більш ніж в 4 рази.

Компанії пропонували, щоб середній тариф на розподіл по країні виріс з нинішніх 1,44 грн за куб.м до 4,14 за куб. об.

В Україні з 1 січня діють нові тарифи на розподіл газу - у середньому вони зросли на 3,9%.

Ціни на паливо

Роздрібні мережі АЗС в Україні з 18 по 19 січня підвищили вартість палива в межах 0,1-1,2 гривні за літр.

Читайте також "Нафтогаз" очікує на кадрові рішення і співпрацює з поліцією у боротьбі з корупцією Граничні ціни на паливо

13 січня Міністерство економіки України підвищило граничну вартість бензинів на 95 копійок-до 27,92 грн за літр. Водночас вартість дизельного палива підвищилася на 1,34 грн - до 25,16 грн за літр.

З урахуванням граничної торгової націнки вартість бензину не повинна перевищувати 32,92 грн за літр, дизпалива – 32,16 грн за літр.

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