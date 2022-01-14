За словами інвестора ЖК, опалювати дровами 16-поверхівку почали тільки цієї зими, а до цього опалення зовсім не було.

Користувачі соцмереж обговорюють перехід 16-поверхівки в Києві на опалення дровами в столиці. Йдеться про недобудову ЖК "Кузьмінський-2".

На цей будинок звернув увагу експерт у сфері ЖКГ Володимир Гуцул і опублікував фото проблемного об'єкта у Facebook. Після цього журналісти "Обозревателя" вирішили дізнатися, чому багатоповерхівку в столиці почали опалювати дровами.

За словами інвестора ЖК "Кузьмінський-2" Яніни Алєєвої, опалювати дровами 16-поверхівку почали тільки цієї зими, а до цього опалення зовсім не було, оскільки на будинок накладено арешт. Це - проблемний об'єкт скандального забудовника Войцеховського, розташований у Києві на вул.Магістральній, 33.

"Розмова про котел зайшла з моменту, коли з'явився кооператив і він нібито повинен добудувати будинок. Ми спочатку говорили про газове опалення. Потім вже побудували 16 поверхів, а в таких будинках не можна проводити газ. Тоді заговорили про те, що кооператив буде робити твердопаливний котел. Це в його інтересах", - говорить Авлєєва.

Як розповів експерт у сфері ЖКГ Олег Попенко, ситуація в "Кузьмінському-2" не унікальна. За його підрахунками, таких проблемних будинків у Києві 46.

Читайте такожЧерговому незаконному будівництву Комарницького в Києві оголосили бій (документ)Зазначається, що через зростання тарифів на газ в Україні частина підприємств вже перейшла на твердопаливне опалення. Але у випадку з недобудованими і не введеними в експлуатацію будинками зробити це легально неможливо.

Але якщо який-небудь забудовник вирішить встановити на території ЖК твердопаливний котел і відмовитися від газу, він має на це право.

"Тариф буде залежати від кількості мешканців, інфраструктури, тепловтрат. Але це однозначно буде дешевше, ніж платити за газ за комерційними тарифами", - підсумували журналісти.

Нагадаємо, київський забудовник Анатолій Войцеховський у співучасті з іншими особами в 2004-2013 роках придбав частки в статутних капіталах низки підприємств, деякі з яких в 2014 році були переоформлені на підставних осіб. За допомогою цих підприємств злочинне угруповання самовільно захопило земельні ділянки під будівництво 40 об'єктів. Також встановлено неодноразові факти повторного продажу квартир у житлових будинках, вже реалізованих іншим громадянам. Окремі об'єкти будівництва, які були введені в експлуатацію на підставі підроблених рішень судів, незаконно реєструвалися в державному реєстрі нерухомого майна.

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