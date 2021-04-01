З 1 травня українці будуть переведені на річні тарифи на газ, вартість яких ще не озвучена.

З сьогоднішнього дня в Україні перестала діяти гранична ціна на газ для населення в розмірі 6,99 грн за кубометр, яка була введена в січні.

Про це повідомляє прес-служба НАК "Нафтогаз України" в Facebook.

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У компанії нагадали, що для того, щоб захистити споживачів від подальшого зростання цін, уряд запропонував з 1 травня ввести річні контракти на газ, які будуть надані кожному споживачеві за замовчуванням.

"Наприкінці квітня всі постачальники мають оголосити не тільки ціну газу на наступний місяць, а і єдину фіксовану ціну на весь рік вперед, щоб споживачі були захищені в опалювальний сезон, коли й місячні ціни вищі, й споживання найбільше", - сказано в повідомленні.

У "Нафтогазі" вважають, що такий підхід дозволить зберегти конкуренцію на ринку газу і ніяк не суперечить ринковим реформам, на відміну від граничної ціни в 6,99 грн за кубометр, яку вже розкритикували в Міжнародному валютному фонді.

Що цьому передувало

Наприкінці січня 2021 року уряд встановив граничну ціну на газ у розмірі 6,99 грн за кубометр, дія якої завершується 31 березня 2021 року.

Газопостачальні компанії після завершення в кінці березня дії урядового обмеження ціни газу, запропонували населенню у квітні купувати блакитне паливо за тарифом від 6,75 до 8,85 грн за кубометр.

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Автор: Бредіхіна Ганна