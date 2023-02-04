Аварійні відключення світла будуть лише в Одесі та області.

Компанія Укренерго встановила на суботу, 4 січня, підвищенні денні ліміти споживання електроенергії. Зокрема, вони зросли на майже 1,5%, така тенденція простежується шосту добу поспіль.

Водночас нічні ліміти знову знижено на 0,3%, заявив глава енергетичної компанії YASNO Сергій Коваленко.

За його словами, у Києві підвищення становить 1,8%.

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"Прогноз погоди на Київ зазначає, що завтра у нас значне похолодання. Зверніть на це увагу. Оскільки, як ми знаємо, споживання зросте", — пояснив він.

Аварійні відключення світла будуть лише в Одесі та області через пошкодження енергоінфраструктури внаслідок російських атак 26 січня. Крім того, у п'ятницю сталася аварія на підстанції Укренерго.

Стан української енергетики

Перша серйозна ракетна атака на об'єкти критичної інфраструктури України була 10 жовтня 2022 року. Відтоді по всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання. Росія кожні декілька тижнів повторює масовані ракетні обстріли, намагаючись знищити українську енергосистему.

За словами виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука, за відсутності нових обстрілів до кінця лютого вдасться скоротити дефіцит удвічі.

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