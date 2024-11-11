Зазначається, що фахівці застосували сучасні підходи до розробки родовищ.

Нову потужну свердловину глибиною 5 920 м запустили в Україні. Вона дає 110 тис. куб. м газу на добу.

У пресслужбі групи "Нафтогаз" зазначили, що свердловину запустила АТ "Укргазвидобування".

"Завдяки застосуванню сучасних підходів до розробки родовищ, маємо гарний результат. Варто зауважити, що родовищу, на якому пробурено свердловину, вже понад 45 років", - заявив голова групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов.

Відео дня

Зазначається, що на цьому родовищі планують закласти ще дві нові оціночно-експлуатаційні свердловини.

Видобуток газу в Україні - останні новини

З початку року в Україні активно відкривають нові газові свердловини, щоб забезпечити енергонезалежність країни в умовах війни з Російською Федерацією.

У червні в Україні запустили потужну газову свердловину, в якій за добу видобувається 439 тисяч кубометрів газу.

30 липня стало відомо, що ввели в експлуатацію нову високопродуктивну свердловину, яка дає 274 тис. куб. м газу на добу, і вона розташована безпосередньо під населеним пунктом.

19 вересня стало відомо, що в Україні встановили рекорд із видобутку газу. З початку року видобули 9,8 млрд куб. м газу, що більш ніж на 7% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Вас також можуть зацікавити новини: