В "Укренерго" спрогнозували покращення ситуації щодо постачання електричної енергії у вихідні дні.

Про це розповів голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі інформаційного телемарафону. "За моїми прогнозами, у вихідні ми матимемо стабільну ситуацію з електроенергією. І я навіть обережно зазначу, що у деякі години доби у нас не буде лімітів споживання. Тобто, у деякі години відключень не буде взагалі", - сказав Кудрицький.

За його словами, внаслідок масованої ранкової атаки Україна зазнала масштабних пошкоджень, окупанти змогли пошкодити декілька теплових і гідроелектростанцій у той час, коли Україна набрала спроможностей у генерації енергії.

Відео дня

"Сьогоднішня атака скоригувала наші плани по відновленню генерації, проте катастрофи не сталося", - зазначив Кудрицький.

Масований обстріл 10 лютого

Як повідомляв УНІАН, сьгодні Росія вкотре атакувала Україну безпілотниками типу "Shahed" та крилатими ракетами.

За даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, українська ППО знищила 61 крилату ракету з 71 та 5 дронів-камікадзе з 7.

У зведенні Генштабу повідомляється, що Російська Федерація здійснила пуски понад 100 ракет, застосувавши 29 зенітних керованих ракет С-300 та 71 крилату ракету повітряного і морського базування.

За даними Міністерства енергетики України, під час сьогоднішнього масованого удару окупанти влучили в об’єкти теплової, гідрогенерації та трансформатори, у багатьох регіонах застосовані аварійні відключення. Пошкоджено чотири теплоелектростанції ДТЕК, постраждали енергетики.

Вас також можуть зацікавити новини: