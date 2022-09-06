Минулого тижня Європа достроково виконала завдання щодо заповнення своїх запасів газу на 80%.

Ціни на газ в Європі, незважаючи на шантаж Росії, впали через високий рівень запасів у сховищах. Це відбувається на тлі заяв РФ про припинення поставок енергоресурсу через "Північний потік".

Про це повідомляє Reuters.

Європейський еталонний контракт на хабі TTF в Нідерландах знизився на більш ніж 10% до $2280 за тисячу кубометрів.

Відео дня

"Схоже, що поліпшення фундаментальних показників, що відбивається на рівні запасів, значно знизило ризик по російському газу", - заявили аналітики Engie EnergyScan.

Як відомо, Європа планувала до листопада заповнити своїх газосховища газом на 80%, але вже минулого тижня достроково виконала завдання.

На даний момент запаси газу ЄС становлять 82% від необхідного обсягу. Водночас Німеччина, найбільший споживач газу в Європі, накопичила вже 86%.

Рейтингове агентство Fitch відзначає, що скорочення потоків газу з РФ відбулося на чотири місяці раніше прогнозованого, проте Європа підготувалася до такого повороту подій.

"План ЄС, підкріплений збільшенням поставок альтернативного газу, особливо рекордним імпортом зрідженого природного газу( СПГ), і скороченням споживання газу на 15% в 2023 році в порівнянні з 2021 роком, повинен допомогти уникнути гострої нестачі", - додали аналітики Fitch.

Водночас в агентстві вважають, що як і раніше існує багато факторів невизначеності, пов'язаних з пропозицією і попитом на зимовий газ в ЄС, такими як температура, поставки СПГ і розвиток війни Росії проти України.

Як раніше повідомляв УНІАН, Єврокомісія розробила два інструменти для обмеження ціни на російський газ.

Вас також можуть зацікавити новини: