Точково відключати опалення і гарячу воду не вийде, каже Христина Ненно.

Напередодні стало відомо, що постачальники комунальних послуг в Україні знову зможуть відключати від послуг громадян з боргами за комунальні послуги. За словами експерта в сфері ЖКГ Христини Ненно, з технічної точки зору відключити можна далеко не всі послуги.

Про це вона розповіла в ефірі каналу "Україна 24".

За словами експерта, найменше коштів українці заборгували не за електрику і газ.

"Найменша заборгованість за електрику, оскільки її вимикають, не чекаючи великих накопичень. Наприклад, якщо протягом трьох місяців не було оплати, спочатку надходить смс-повідомлення, потім письмове повідомлення, в платіжці сказано, що протягом певного терміну несплати, 10 днів здається, вам вимкнуть", - пояснила Христина Ненно.

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Вона уточнила, що найрідше боржники платять за опалення і гарячу воду. Але саме цих послуг їх позбавити буде найскладніше.

"Виникають основні проблеми, чисто технічно відключити дані послуги для споживачів неможливо. Ми не можемо відрізати повністю стояк на 16 поверхів. Технічно це можна робити тільки в новобудовах", - сказала Ненно.

За її словами, спочатку боржникам будуть слати повідомлення з проханням провести повну або часткову оплату. Потім вже можливі інші санкції.

Як повідомляв УНІАН, раніше на період дії карантину і 30 днів після нього заборонялося нарахування пені і накладення штрафних санкцій за борги з оплати комунальних послуг.

Після внесення правок до закону дана заборона діятиме тільки в регіонах, де встановлено "червоний" рівень епідеміологічної небезпеки.

Автор: Юрій Годован