За словами гендиректора компанії, існує декілька сценаріїв розвитку подій в українській енергетиці.

Гендиректор компанії-постачальника енергоресурсів YASNO Сергій Коваленко заявив, що Україні, ймовірно, доведеться жити в умовах постійних відключень електроенергії щонайменше до кінця березня.

Як він написав на своїй сторінці в Facebook, 21 листопада знову довелося вдаватися до різних відключеннь. Починали зі стабілізаційного графіка, але вдень компанія отримала нові обмеження від "Укренерго", і довелося запроваджувати й екстренні відключення.

"Максимальні обмеження за сьогодні - 391 МВт, відключені більш як 953 тисячі клієнтів. Енергетики, попри погану погоду, зараз максимально стараються завершити відновлення до ще більших холодів. І хоча зараз відключень стало менше, я хочу, щоб всі розуміли: швидше за все жити у режимі відключень українцям доведеться щонайменше до кінця березня", – наголосив Коваленко.

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За його словами, існує декілька сценаріїв розвитку подій в українській енергетиці.

"Базовий сценарій такий: якщо нових атак на енергомережу не буде, то за нинішніх умов генерації електронергії дефіцит потужності може бути рівномірно розподілений по всій країні. Це означає, що відключення будуть скрізь, але менш тривалими", – пояснив він.

Водночас існують й інші прогнози. Вони залежать від атак з боку Росії.

"Приміром, позитивний: нових атак не відбувається, повертається попередній рівень генерації. Тоді ми, цілком імовірно, будемо мати вдосталь електроенергії, так що зможемо відмовитися від відключень взагалі. Негативний буде у випадку, якщо мережу сильно пошкодять внаслідок атак. Тоді доведеться задіювати не лише погодинні стабілізаційні відключення, але і екстрені, за яких світла може не бути дуже тривалий час", – резюмував Коваленко.

Ситуація з енергетикою в Україні

Через постійні атаки з боку РФ по обʼєктах енергетики в Україні запровадили планові та екстрені відключення світла.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що ракетні удари Російської Федерації по критичній інфраструктурі України рівнозначні застосуванню зброї масового ураження. Він додав, що росіяни хочуть знищити енергетичну інфраструктуру України, позбавивши українців води та тепла у зимовий час.

В Міненерго зазначили, що попри активні ворожі ракетні обстріли української енергетичної інфраструктури, ситуація з енергопостачанням країни контрольована.

Водночас генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко закликав українців розглянути можливість виїзду за межі країни на зимовий періож. За його словами, це допоможе заощадити електроенергію після пошкодження майже половини енергосистеми України масованими ракетними ударами РФ.

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