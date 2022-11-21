Енергетики працюють над відновленням системи.

Енергетики 21 листопада знову вдалися до екстрених аварійних відключення електрики в Києві. У зв'язку з цим у столиці не працюють графіки відключення.

Зазначається, що рішення прийнято у зв'язку з розпорядженням Укренерго.

"За вказівками НЕК "Укренерго" в Києві застосовані екстрені аварійні відключення. Графіки відключень тимчасово не працюють, поки ситуація не буде стабілізована", - йдеться в повідомленні Yasno.

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Відключення світла в Україні - що відомо

В останній місяць російські окупанти здійснили ряд масштабних ракетних атак по містах України. При цьому метою для своїх атак росіяни вибрали об'єкти української енергосистеми.

Всього постраждало близько 15 енергетичних об'єктів в різних областях. У зв'язку з цим енергетики стали відключати світло по всій Україні.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаля вказав, що россяине вивели з ладу майже половину енергосистеми Україна. При цьому він вказав, що планові і аварійні відключення світла можуть стати більш частими і довгими.

Крім того, в ДТЕК заговорили про можливий блекаут, але цього сценарію можна буде уникнути, якщо відремонтувати руйнування, але для повного відновлення системи необхідний більше часу. У свою чергу президент Володимир Зеленський зазначив, що найбільше проблем з енергетикою у Києві та ряді областей.

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