Відключення електрики для населення не застосовувались з 29 липня.

Графіки погодинних відключень електроенергії в Україні у понеділок, 19 серпня, будуть застосовувати з 17:00 до 21:00. Про це інформує пресслужба НЕК "Укренерго".

Там уточнили, що одну чергу погодинних відключень електроенергії у понеділок 19 серпня застосовуватимуть ввечері, з 17:00 до 21:00. У інші години обмежень не прогнозують.

"Причина застосування заходів обмеження – зростання споживання через спеку", - зазначається у повідомленні. Відео дня

Відключення електроенергії в Україні - останні новини

Днями заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук повідомила, що відключення світла можуть незабаром повернутись. За її словами, починаючи з вихідних прогнозується значне підвищення температури та зростання споживання електроенергії.

При цьому, як сказала Гринчук, нині енергетики проводять ремонтну кампанію на всі енергооб’єктах, і незабаром планується ввести у роботу додаткові потужності генерації.

Також УНІАН повідомляв, що синоптикиня Наталка Діденко закликала готуватись до знеструмлень. Вона попередила, що вже на вихідних температура підвищуватиметься до +30 та вище, тож "починаємо потроху готуватися до вимкнень струму".

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