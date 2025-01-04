"Укренерго" поділилося інформацією про ситуацію з енергосистемою та відключення світла 5 січня 2025 року.

Національна енергетична компанія "Укренерго" нічого не опублікувала у своєму Telegram-каналі, проте розіслала повідомлення в додатку "Київ Цифровий".

Як виявилося, ситуація в енергосистемі стійка, тому графіки вимкнення електроенергії вводити в неділю, 5 січня 2025 року, не будуть.

"Електроенергії достатньо, тож завтра відключень не планується. Щоб допомагати енергосистемі, варто приборкати домашніх пожирачів електроенергії з 17:00 до 23:00 та з 06:00 до 11:00", - йдеться в черговому повідомленні "Укренерго".

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Однак, як ідеться в цій же публікації, ситуація може змінитися в будь-який момент. Це може статися через черговий масований обстріл з боку Росії по критичній інфраструктурі України або через погіршення погодних умов.

Ситуація в енергосистемі України - що ще відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що є одна умова, яка змусить Україну відмовитися від експорту електроенергії за кордон. "За наявності у нас дефіциту, навіть 1 кіловата, - жодного кіловата на експорт не буде направлено", - заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

Крім того, Галущенко також розповідав, чому 2024 рік став для енергосистеми найскладнішим. Зокрема, це навіть стосується періоду ударів. Якщо раніше окупанти запускали ракети по енергосистемі в жовтні, то у 2024 році - у березні.

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