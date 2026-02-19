Шантаж Орбана триває: Угорщина хоче 'відключити' Україні газ та світло через нафту з РФ

За версією соратника Орбана, Україна не має підстав так довго ремонтувати пошкоджену ділянку нафтопроводу "Дружба".

Уряд Угорщини розглядає можливість припинення постачання електроенергії та газу в Україну після зупинки транзиту нафти до цієї країни нафтопроводом "Дружба". Про це на брифінгу заявив керівник канцелярії прем’єра країни Гергей Гуяш, повідомляє портал About Hungary.

"Уряд Угорщини розглядає можливість призупинення поставок електроенергії та природного газу до України, якщо Київ збереже своє рішення про припинення транзиту нафти", - зазначив Гуяш

Соратник Віктора Орбана вважає, що Україна не має підстав для настільки тривалого припинення транзиту нафти, оскільки, за його версією, сам трубопровід "Дружба" не піддавався атакам протягом останніх місяців, а били лише по сховищу поблизу трубопроводу.

Він також підтвердив, що у відповідь на "ворожі дії України експорт дизельного палива до України було припинено".

Постачання російської нафти нафтопроводом "Дружба"

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що внаслідок атаки РФ 27 січня по нафтопроводу "Дружба" транзит нафти до Угорщини було припинено. Через це 18 лютого представники Угорщини та Словаччини виступили із рядом гучних погроз на адресу України.

Словацький прем’єр Роберт Фіцо заявив, що припинить експорт електроенергії до України, якщо Київ не відновить подачу нафти через нафтопровід "Дружба", який Росія пошкодила в січні.

На думку енергетичного експерта Володимира Омельченко, Фіцо не має законних підстав припинити постачання електроенергії в Україну, але може на це піти, щоб допомогти Путіну "загасити" Україну.

До Фіцо доєдналась Угорщина, котра разом зі Словаччиною перекрила експорт дизельного палива до нашої держави.

Водночас засновник групи компанії Prime, паливний експерт Дмитро Льоушкін зазначає, що зупинка експорту дизельного палива з Угорщини та Словаччини в Україну не матиме суттєвого впливу на ціни на українському ринку.

