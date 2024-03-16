Питання прокоментував міністр енергетики.

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявляє, що не очікує проблем в енергосистемі України цього року.

Однак є певні чинники, які можуть негативно вплинути на можливості інфраструктури. Про це міністр заявив в ефірі інформаційного марафону.

Він уточнив, чи може статися так, що 2024 рік супроводжуватиметься для українців дефіцитом електроенергії. Як відомо, в цей опалювальний сезон відбулося зростання споживання електроенергії як в промисловості, так і серед побутових споживачів.

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"Я абсолютно впевнений, що ми збалансуємо систему протягом року. І восени, влітку і весною. Тому, таких, так би мовити, очікувань щодо наявності проблем в енергосистемі ми не бачимо", - наголосив Галущенко.

Як відзначив міністр, єдине, що може вплинути - це масовані обстріли російських окупантів.

"Буквально вчора ми затвердили графіки ремонтної кампанії на це літо, на це міжсезоння. Тому, насправді, ми абсолютно чітко розуміємо як пройти цей рік. Стабільне постачання електроенергії, безумовно, дає можливість працювати економіці. Це теж важливо. Це дає можливість економічному зростанню. Сьогодні у нас експорт йде у великих обсягах. Тому, все окей", - сказав Галущенко.

Також він розповів про оцінювання збитків для енергосистеми за останні два роки.

"Є оцінки, Світовий банк робив на минулий рік. Це було оцінено десь приблизно в 11 мільярдів доларів. Але це дуже статична цифра. Вона не є коректна. Тобто, насправді ці збитки збільшуються, і збільшуються з кожним днем. Тому що обстріли тривають. Теж дуже важливе питання як оцінювати активи, які є в окупації. Тобто, чи можна рахувати, що це збитки...", - сказав міністр.

Він сказав, що такий актив як Запорізька атомна станція чи Запорізька теплова станція коштують мільярди доларів.

"Це дуже складна оцінка. Я скажу, що повну суму ми дійсно зможемо оцінити з точки зору вартості активів, шкоди і невиробленої електроенергії (це теж збиток) вже після деокупації відповідної території і об'єктів", - наголосив Галущенко.

Окремо міністр сказав, що Україна майже стала енергетично незалежною у тому плані, що не залежить від інших країн у плані забезпечення газом. Так, за його словами, минулого року в Україні була дуже невелика різниця між видобутком і споживанням газу.

"На цей рік ми поставили мету, щоб цю різницю повністю зрівняти. Можливо нам знадобиться якийсь обсяг імпорту, але це більше для, так би мовити, відчуття безпеки, що ми маємо відповідні запаси. Але я думаю, що це реально. Також треба бути чесними з собою і говорити про те, що сьогодні споживання газу у нас дуже суттєво впало. Це дає нам, у тому числі, збалансуватися. Але й у нас є плани нарощування видобутку газу в Україні, щоб при зростанні споживання теж відповідним чином покривати (потреби)", - сказав Галущенко.

Україна спрямує рекордну кількість електроенергії на експорт

Як відомо, Україна планує експортувати рекордну кількість електроенергії у 2024 році, спрямувавши ресурс до 5 країн. Однак це можливо лише за умови, коли держава немає дефіциту у власній енергосистемі.

Відповідні плани на початку березня розкрили в "Укренерго". Там уточнили, що йдеться про експорт у Словаччину, Угорщину, Польщу, Румунію та Молдову.

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