Середній час відключень становить 4 години 50 хвилин, 4 години 51 хвилина та 4 години 58 хвилин для кожної групи.

У Києві ситуація з електропостачанням залишається стабільною, в середньому світло у киян є 80% часу.

Про це повідомив генеральний директор компанії-постачальника електроенергії YASNO Сергій Коваленко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. "Продовжуємо працювати у графіках... Ситуація залишається стабільною та навіть ще вирівнялася. Середній час відключень складає 4 години 50 хвилин, 4 години 51 хвилина та 4 години 58 хвилин для кожної групи", - зазначив він.

За словами Коваленка, в середньому світло у киян є 80% часу. "Колеги розподіляють доступні обсяги досить рівномірно. Ще раз: групи розраховуються не за кількістю будинків, а за потужністю. На кожну підгрупу виділено 35-45 МВт", - пояснив генеральний директор YASNO.

Відео дня

Відключення електроенергії в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 30 січня у НЕК "Укренерго" зазначали, що у зв'язку з початком нового робочого тижня в Україні збільшилось споживання електроенергії.

Крім того, декілька енергоблоків електростанцій на вихідних були виведені у ремонт. Як наслідок, дефіцит в енергосистемі все ще значний.

Як відомо, наразі енергосистема України відновлюється після російських масованих обстрілів.

Вас також можуть зацікавити новини: