Аварійні обмеження споживання електроенергії поки що не передбачаються.

Найбільший обсяг обмежень споживання електроенергії 10 листопада буде введено у Києві та чотирьох областях України.

"Завтра, 10 листопада, по всій Україні будуть застосовані планові відключення. Найбільший обсяг обмежень буде введено у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях", - зазначається у повідомленні "Укренерго" в Telegram-каналі.

Так, режим планових відключень буде діяти: з 06:00 до 00:00 у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях; з 09:00 до 12:00 та з 16:00 до 21:00 - в усіх інших областях України.

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"Аварійні обмеження споживання поки що не передбачаються. Графік відключень саме у вашому районі має оприлюднити місцевий оператор системи розподілу (обленерго)", - нагадали в "Укренерго".

У компанії вкотре нагадали, що ощадливе споживання електроенергії допомагає зменшити навантаження на мережі, і закликали не вмикати одночасно декілька потужних електроприладів впродовж дня, особливо в пікові години споживання - з 06:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

Відключення світла в Україні

Об'єднана енергосистема України зазнала масованих ракетних атак російських окупантів 10, 11, 17, 22 жовтня та 2 листопада: було зруйновано або пошкоджено 40% енергетичної інфраструктури. З 20 жовтня по всій країні почалися обмеження на постачання електричної енергії.

Останнім часом графіки планових обмежень "Укренерго" застосовує у регіонах, де мережа зазнала найбільших пошкоджень, - у Києві та семи областях (Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській).

Володимир Зеленський назвав кількість українців, які зараз відключені від електропостачання.

Компанія "ДТЕК Київські електромережі" додала до графіка стабілізаційних відключень електроенергії адреси юридичних клієнтів.